Médicos são convocados para atuar no apoio ao enfrentamento de coronavírus no Huap

Os primeiros profissionais aprovados no Processo Seletivo Emergencial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) iniciaram suas atividades na quarta-feira (15). O Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap) teve oito médicos intensivistas convocados nesta primeira chamada. O processo foi realizado para atuação no apoio ao enfrentamento de coronavírus. Por serem cadastro de reserva, as convocações ocorrerão de acordo com a necessidade do Huap.

De acordo com o reitor da Universidade Federal Fluminense, a gestão está articulando e implementando de forma dedicada e prioritária as medidas de combate ao coronavírus.

“Estivemos reunidos nessa semana com o presidente da Ebserh, Oswaldo Ferreira, e com seus diretores. Esse reforço quantitativo no número de médicos do Huap beneficia diretamente a população, porque aumenta a capacidade de atendimento, e também o corpo de profissionais que já atuam no Hospital”, afirmou Antonio Claudio.

Os profissionais convocados se juntam aos que já atuam no hospital, que hoje é base de auxílio à Rede Municipal de Niterói no combate à Covid-19. O Huap é hospital de retaguarda, e não linha de frente. A princípio, vai absorver pacientes clínicos e desafogar a rede hospitalar desenhada pela Secretaria Municipal de Saúde para referência de coronavírus. Em um segundo momento, caso estas unidades estejam com suas estruturas preenchidas com pacientes de Covid-19, o Huap também passará a recebê-los.

Segundo o diretor de Gestão de Pessoas da Ebserh, Rodrigo Barbosa, as primeiras convocações ocorreram em regime de urgência, como configura o próprio processo seletivo.

“Essa seleção foi instituída para agilizar as contratações de acordo com a necessidade imediata de cada unidade hospitalar para o atendimento direto à pandemia. As demais convocações dependerão do acompanhamento da evolução do quadro local”, afirmou Barbosa.