Médico do HEAT troca jaleco por barba branca e saco cheio de presentes

Acostumado a socorrer crianças vítimas de acidentes, o cirurgião-dentista Willian Chaia, chefe do serviço de odontologia do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, trocou ontem o jaleco branco por uma roupa vermelha, com direito a gorro, barba branca e um saco cheio de presentes. O profissional, que desde o início da pandemia de Covid visitava diariamente pacientes entubados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para cuidar da saúde bucal dos doentes, andou ontem pela unidade distribuindo presentes, despertando emoções e devolvendo sorrisos aos pequenos e também aos adultos internados na unidade de saúde.

“O que me deixa mais feliz e tocado são as reações das crianças, que são pegas de surpresa ao ver o Papai Noel no hospital: a expressão, o sorriso, a admiração, a felicidade delas por estarem vendo personagens natalinos e também pelo presente de Natal. Acho que não existe maior recompensa para nós, profissionais de saúde, do que esse retorno por parte das crianças. Elas são os pacientes que nos deixam mais sensibilizados pela fragilidade e esse retorno que recebi não tem preço. Isso é gratificante e nos faz lembrar o verdadeiro sentido do Natal, que é essa fraternidade, a compaixão, empatia e principalmente o amor ao próximo”, disse o cirurgião-dentista.

Para receber a visita do Papai Noel, a unidade de saúde foi decorada com bolas, luzes, árvore de Natal. Personagens infantis também participaram da celebração e animaram as crianças em tratamento. Os presentes foram arrecadados pela Secretaria de Estado de Saúde, que contou com a solidariedade de funcionários da pasta, da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, Lojas Americanas, Tribunal de Justiça, Cedae e Atlética Medicina Unig Nova Iguaçu. A comemoração no Hospital Estadual Alberto Torres começou com a apresentação do Coro Laboratório Juvenil Carioca e do cantor Luiz Ferrar, que é psicólogo da Comissão Intra Hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes da unidade, e teve a presença da primeira-dama do estado, Analine Castro, do deputado federal Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr. e das subsecretárias de Saúde Cláudia Mello e Rachel Rivello.

As visitas do Papai Noel às unidades da Secretaria de Estado de Saúde tiveram início na segunda-feira (20), no Hemorio, no Hospital Regional Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann e no Hospital Estadual da Criança. Na terça-feira (21), a ação ocorreu no Hospital Estadual Getúlio Vargas. E, hoje (23), será a vez do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, do Instituto Estadual de Cardiologia Aloysio de Castro e do Hospital Estadual Azevedo Lima.