Médica que atendeu menina morta no Mário Monteiro presta depoimento

Uma das médicas envolvidas no atendimento da menina Sarah Carolina Sobral Silva, de 6 anos, prestou depoimento nesta terça-feira (1º), na sede da 81ª DP (Itaipu). Segundo a distrital, a profissional de saúde, que não teve a identidade revelada, foi a responsável pelo primeiro atendimento da menor, que acabou morrendo, na Unidade de Urgência Mário Monteiro, no dia 25 de maio.

Segundo o delegado Fábio Baruckie, titular da 81ª DP, a médica afirmou ter dado alta para Sarah porque a menina aparentava bom estado de saúde, após sofrer uma crise de bronquite, naquela madrugada. Entretanto, após ir para casa, a garota teve uma segunda crise de bronquite, retornou à unidade de atendimento, mas acabou não resistindo.

“Uma médica já veio aqui depor. Ela fez o primeiro atendimento. Disse que a menina estava bem, tirou a pressão, fez tudo e a menina estava bem, no primeiro atendimento. Em relação a isso, ela falou que foi por isso que liberou para casa”, explicou o delegado.

Cabe ressaltar que a profissional foi ouvida na condição de envolvida. As investigações seguem para apurar eventuais suspeitos de negligência médica. Quanto aos próximos passos, Barucke revelou que ainda aguarda o envio de alguns laudos, por parte da unidade de saúde, para definir necessidade de mais depoimentos. Além disso, a médica que prestou o segundo atendimento a Sarah deve ser ouvida, nos próximos dias.

“Chegou o laudo de necrópsia, mas ainda precisa de laudo complementar. Tem que aguardar as informações do hospital, com prontuário, com tudo, para mandar para laudo complementar. A segunda médica a gente está aguardando para marcar o depoimento. Agora vamos aguardar prontuário médico para ver se ouvimos outros”, completou Barucke.

Prefeitura desliga profissionais

Em nota, “a direção da Unidade de Urgência Mário Monteiro (UMAM) lamentou profundamente o ocorrido e se solidarizou com a dor da família. Após apuração do caso, as duas profissionais envolvidas no atendimento da paciente foram desligadas da Unidade e não fazem mais parte do quadro de profissionais. A Secretaria Municipal de Saúde está colaborando com a investigação, que está a cargo da polícia. A família foi acolhida pelas equipes de psicologia, serviço social e médica da UMAM para prestar todas as informações e apoio. A direção está à disposição para esclarecimentos.”

A morte de Sarah

A pequena Sarah não resistiu à uma crise de bronquite. Testemunhas afirmam que, na madrugada de terça, por volta de 3h, a jovem, que sofre da doença, que é crônica, teve uma crise muito forte, foi atendida na unidade e liberada para casa. No entanto, após retornar à residência, teve nova crise, ainda mais forte, cerca de meia-hora depois. Sarah foi novamente socorrida ao Mário Monteiro, mas não resistiu.