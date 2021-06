Médica indicada para ocupar cargo no Ministério da Saúde critica tratamento precoce na CPI da Covid-19

A infectologista Luana Araújo prestou depoimento à CPI da Covid ontem (2) e criticou duramente o chamado tratamento precoce à doença. Chamando a discussão sobre o tema de “delirante, esdrúxula, anacrônica e contraproducente”, ela falou por sete horas à Comissão.

Em um dos trechos de seu depoimento, Luana afirmou que chegou a trabalhar na pasta e até discutiu medidas com o atual ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre o programa de testagem e à vacinação, mesmo não tenha sido formalmente nomeada para ocupar um cargo na pasta. E depois que ela deixou a secretaria, a médica relatou à CPI ter sofrido ameaças.

“Vanguarda da estupidez mundial”

Um dos momentos que mais gerou repercussão no depoimento foi quando ela comparou o tratamento precoce à “Terra plana”, que é uma teoria de pensamento sobre o formato físico do planeta defendida por algumas correntes de apoio à Bolsonaro. Segundo a infectologista, há um ano o Brasil está na “vanguarda da estupidez mundial”.

“Todos nós somos efetivamente a favor de uma terapia precoce que efetivamente exista. Nós estamos discutindo aqui uma coisa que não tem cabimento. É como se a gente estivesse escolhendo de que borda da Terra plana a gente vai pular”, declarou.

A médica faria parte da Secretaria de Enfrentamento à Covid-19, criada em 12 de maio. Durante a cerimônia na ocasião, Luana Araújo chegou a ser anunciada pelo ministro Queiroga. Entretanto, Bolsonaro vetou o nome dela para ocupar a pasta.

A médica disse ainda que, no período em que atuou no governo, não encontrou e tampouco conheceu o presidente Jair Bolsonaro. Disse que manteve maior contato com o ministro e com assessores dele.