Médica encontra iPad especial do filho com deficiência em Niterói

Foi encontrado na tarde da última terça-feira (29) o iPad especial perdido pela médica Gisele da Cunha Rodrigues, de 44 anos, no sábado (26). O aparelho foi esquecido no teto do carro quando a família saía de Charitas, Zona Sul de Niterói, no prédio onde mora, para viajar a São Paulo.

O aparelho é o único meio que o filho, de seis anos, que vive com paralisia cerebral, tem para se comunicar com o mundo. A história comoveu a todos nas redes sociais.

De acordo com a médica, quem encontrou o aparelho foi um rapaz que trabalha na Guarderia Seibqie, que fica próximo do McDonald’s em São Francisco. Segundo ela ainda, o rapaz contou, por meio do direct do Instagram, ter encontrado o aparelho especial intacto na Curva da Mineira, como é conhecido a curva próxima ao restaurante famoso localizado no bairro.

A médica, que está em São Paulo com a família, marcou um encontro com o rapaz para acontecer amanhã (2), onde estará presente Pedro, protagonista dessa história com final feliz.