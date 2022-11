Médica de Niterói procura por iPad especial do filho com deficiência

No último sábado (26), uma médica, moradora de Charitas, Zona Sul de Niterói, mãe de um menino com deficiência, perdeu o iPad que estava esquecido no teto do carro, quando saia do prédio onde mora para viajar a São Paulo para levar o menino para realizar exames. (Veja o vídeo).

Ela chegou a fazer uma postagem nas redes sociais e pediu para quem encontrar o equipamento especial que o filho usa para se comunicar com as pessoas, entre em contato pelo Instagram @giselegirodrigues.

De acordo com a médica, que pediu anonimato, o iPad foi esquecido na hora em que ela e o marido começaram a arrumar as malas para a viagem, que teve parada obrigatória na cidade de Barra Mansa, Sul do estado do Rio de Janeiro, onde o aparelho foi lembrado duas horas depois de terem saído de Niterói.

A médica acredita que o iPad foi perdido entre as ruas Madre Maria Vitória e Avenida Prefeito Silvio Picanço, em Charitas. Ela informa que o menino, que é uma criança alegre e brincalhona, está muito triste sem poder se comunicar com as pessoas.