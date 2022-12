Medalhista olímpica, Adriana Samuel doa 300 pares de tênis a crianças do Caramujo, em Niterói

No Natal, a solidariedade pode ser o maior presente para quem mais precisa. A jogadora de vôlei de praia, Adriana Samuel – Prata em Atlanta, em 1996, e bronze em Sydney, em 2000 – é a maior prova disso. Ela foi uma das responsáveis por uma ação, que contou com a iniciativa de um amigo particular, de nome Roberto Nishikawa. Ele havia completado 60 anos, no fim de novembro, e como presente, quis levantar uma grana que fosse suficiente para uma campanha de fim de ano: comprar 300 tênis, que foram doados a alunos de um dos projetos sociais de Adriana, na comunidade do Caramujo, Zona Norte de Niterói.

“Foi emocionante, uma atitude linda, porque, cada um real que a campanha arrecadasse, ele também colocaria um, do bolso dele. Chegamos a R$ 74 mil. Achei de uma generosidade, de uma grandeza. O aniversário é dele e quem ganhou o presente foram os alunos do Caramujo. Ele doou para dois projetos meus: um deles é a Escola de Vôlei Adriana Samuel, que fica em Niterói. Depois que finalizei a campanha, fui às compras. São muitos tênis: foram dois dias na loja para comprá-los”, conta a atleta.

Normalmente, é muito comum, para Samuel, que, ao final de cada ano, alguns patrocinadores doem cestas de Natal aos alunos. Sempre a perguntam se ela estápensando em fazer uma doação de cestas. Há cinco anos, fez uma mesma ação, de comprar tênis para mais de 200 jovens e crianças, com parceiros que doaram uma verba, num outro projeto. Mas, segundo a jogadora, “curiosamente”, antes da postagem de Nishikawa nas redes sociais, ele a “perguntou se eu iria fazer alguma coisa especial”, em um de seus projetos:

“Neste ano, a coisa estava calma, quase sem movimento, neste sentido. Estava escrito que teria de ser essa ação linda, imaginada por ele”.

Projetos

Adriana Samuel tem trabalhos na área de responsabilidade social, em projetos esportivos como o Sem Barreiras, o Escola Adriana Samuel e o Gaming Parque. Ela pensa em ampliá-los, mas, neste momento, tem um tipo de preocupação ainda mais urgente:

“No momento, a minha grande preocupação é renová-los. Sempre falo que todas as etapas são difíceis, desde o momento em que você o idealiza. Pensar, fazer o trânsito, tirar do plano da ideia e transformá-lo em realidade, é muito difícil. Precisamos dos patrocinadores. Sempre digo: de todas as etapas, a mais difícil é conseguir tirar do chão e manter. Graças a Deus, tenho como marca registrada do meu trabalho a continuidade. São projetos que duram muito tempo e têm uma vida longa. Hoje, renovar um patrocínio é a minha grande preocupação”.

Em abril de 2022, ele iniciou uma ação social, de atendimento diário, na comunidade do Caramujo, zona Norte de Niterói:

“É um recém-nascido, tem oito meses de vida. Para mim, é inimaginável descontinuá-lo. Ele teve uma adesão incrível, de toda a comunidade. Já, em tão pouco tempo, criamos vínculos, fazemos parte do dia a dia daquelas crianças, que não têm muita oportunidade. Meu grande desafio é prosseguir com esse projeto, mas já tive a informação que a Enel (concessionária de energia elétrica de Niterói) não vai continuar. Isso é muito triste e me agonia muito. Lidamos com pessoas”.

Uma das assistidas pela escolinha de vôlei de Adriana Samuel, Jasmine Machado tem 15 anos e é moradora da comunidade. Para a jovem, que se sente incentivada a praticar o esporte com o qual se identifica, é motivo de muita gratidão ser presenteada com o par de tênis. A mãe dela, Jéssica Machado, faz parte de um projeto de mulheres que apoiam a educação. Conta que a filha “andou um tempo tendo crises de ansiedade, devido à pandemia”:

“Então, resolvi inscrevê-la no projeto, para ela ter uma ocupação e distração. A partir desse momento, conheceu o vôlei. Foi como uma terapia. Jasmine passou a se dedicar muito às aulas. Nunca faltou a nenhuma e, sempre que posso, estou na arquibancada, torcendo por ela. Através do vôlei, com a ajuda de Deus em nossas vidas, a Jasmine nunca mais sofreu de ansiedade”.

Vale lembrar que os projetos sociais com o perfil dos de Adriana Samuel são incentivados através de uma lei federal de incentivo ao esporte, que dão desconto no Imposto de Renda para a empresa que investe, ou através da lei estadual, do Rio, que abate do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços dos patrocinadores. “Não é uma verba que a gente chama de ‘direta’ ou de ‘marketing’. É um dinheiro que vai pagar imposto, de qualquer modo. O governo é parceiro, neste sentido, porque abre mão de receber o imposto e o direciona a projetos esportivos. Ainda assim, temos essa dificuldade”, lamenta a esportista.

Gaming Parque em Niterói

A jogadora está com outros dois projetos. Um deles, consiste em trazer para Niterói o Gaming Parque, primeira iniciativa dela, fora dos esportes tradicionais, e conta com um núcleo na Rocinha, Zona Sul do Rio.

“Estou, agora, finalizando o processo de aprovação, para conseguir o certificado do Mérito Desportivo. Em posse dele, que é da lei de incentivo, poderemos correr atrás de parceiros para viabilizar esse novo projeto. É o meu sonho”.

Inaugurado em 2022, o Gaming Parque é um Hub de atividades que usa o mobile para capacitar jovens atletas em eSports. O espaço recebe, mensalmente, 100 jovens jogadores, de 8 a 17 anos, que moram na comunidade e possuem frequência escolar. Além de sala para livestreaming e espaços de treinos, o projeto conta com monitores e instrutores, cursos complementares de inglês e design gráfico.