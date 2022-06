Medalha de mérito esportivo Erik e Axel Schmidt é aprovado em Niterói

Na Sessão Ordinária que ocorreu na tarde de hoje (02), Câmara de Vereadores, foi aprovado um projeto de resolução que cria a medalha Erik e Axel Schmidt, Gêmeos do Mar, de mérito esportivo de Niterói. Autor do texto, o vereador Andrigo (PDT) justificou que não havia no âmbito municipal uma comenda destinada para promoção do esporte.

Para isso, o autor do projeto de resolução decidiu homenagear os pioneiros da Vela em Niterói e no Brasil. Erick e Axel conquistaram três vezes o Campeonato Mundial da Classe Snipe: em Rye, Nova York (1961), Bandol, França (1963) e Ilhas Canárias (1965). Antes, os irmãos que ficaram conhecidos como “Gêmeos do Mar”, também conquistaram a medalha de Ouro nos Jogos Pan-Americanos na Classe Lightning (1959); Prata no Pan-Americano de 1963, na mesma classe; e representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos do México (1968) e Munique em (1972).

Axel Schmidt com a Tocha Olímpica em Niterói, no ano de 2016 – Divulgação

Sobrinho dos esportistas pioneiros, o prefeito Axel Grael (PDT) falou para A TRIBUNA sobre a homenagem, que reconhece a história de sua família. O Chefe do Executivo ressaltou que herdou o nome do seu tio, e ainda destacou que além deles, sua mãe Ingrid, a tia Guida também deram início à tradição nas competições, e conquistaram títulos mundiais. Os feitos, fizeram aos Schmidt Grael ir além dos limites de São Francisco, com o legado permanecendo até os dias atuais.

“O projeto Grael é um grande legado, que há mais de 20 anos vem descobrindo talentos em Niterói, e foi a concretização de um sonho da minha família de democratizar a vela. O esporte tem um efeito transformador e exemplos de sucesso motivam as novas gerações. Tenho muito orgulho em ver minha família contribuindo tanto neste sentido também. Investir no esporte é apostar em um futuro de oportunidades e na construção de uma cidade mais justa e igualitária”. ”, afirmou, destacando que atualmente a Prefeitura trabalha para promover políticas públicas voltadas à iniciação esportiva.

Foto: GÊMEOS DO MAR darão nome para a medalha de mérito esportivo em Niterói – Divulgação