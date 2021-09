MC Koringa lança novo projeto que une o funk e o piseiro

O Piseiro já tomou conta das paradas de sucesso de todo o Norte e Nordeste. Com a adesão de nomes como Wesley Safadão, Xand Avião e outros, o ritmo ganhou espaço no cenário nacional. E um novo projeto uniu a sensação do momento aos clássicos dos bailes cariocas, o funk. Com isso, surgiu o FunkSeiro, que é a junção do tradicional ritmo carioca com o piseiro. A novidade é assinada pelo cantor, compositor e produtor musical do Rio de Janeiro, MC Koringa, em parceria com o produtor Luan Silva e será lançada ao longo das próximas semanas.

A Banda vai aliar as músicas de sucesso do funkeiro, que foram trilhas de novelas do horário nobre e samplers das grandes montagens do funk dos anos 90, ao ritmo que vem conquistando cada dia mais público em todo o Brasil. O Piseiro.

“Eu sempre acompanho as novas tendências musicais e gosto muito do Piseiro. A partir daí nasceu a ideia de ver como ficariam as minhas músicas de sucesso nesse ritmo. Tudo está sendo feito em parceria com o produtor Luan Silva e no meio da produção, as coisas afloraram tanto, que resolvemos resgatar samplers das grandes montagens do funk dos anos 90 com letras novas”, contou o artista.

O FunkSeiro, que “conta” com a produção de Joker Beats, o mesmo de “Quero Que Tu Vá”, ao lado do Luan Silva, terá um hit lançando a cada quinze dias e nesta sexta-feira, 10, já foi disponibilizado em todas as plataformas digitais o hit “Kika kika no Calcanhar”.

Foto: Lucas Azeredo