MC Kevin teria caído de prédio ao tentar pular em piscina

O funkeiro MC Kevin, que morreu no domingo (16), ao cair da sacada de um prédio, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, teria se acidentado ao tentar pular na piscina do hotel onde estava hospedado, segundo primeiras informações, divulgadas pela Polícia Militar. Ainda segundo a corporação, a queda teria acontecido do 5º andar do edifício.

O acidente aconteceu no começo da noite. O Corpo de Bombeiros o socorreu, já em estado grave, ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. A Polícia Militar também foi acionada e enviou agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) ao local, a fim de averiguar a ocorrência.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou a entrada do paciente. “O paciente Kevin Bueno deu entrada no Hospital Municipal Miguel Couto e seu estado de saúde é considerado muito grave”, disse o primeiro comunicado. Às 21h45, a unidade confirmou a morte. “Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu”, afirmou o último boletim médico.

Recentemente, no final de 2020, ele se envolveu em uma polêmica com a atual namorada. De acordo com informações, Kevin teria tentado invadir o camarote onde ela estava, em uma casa noturna. Em seguida, ele teria se acidentado tentando segui-la, de carro. Kevin também já chegou a ser detido, em Belo Horizonte, por consumo de drogas em um hotel.

Ele se tornou conhecido com sucessos como “Amassa a Placa” e “Veracruz”. O clipe da música “Veracruz” teve mais de 50 milhões de visualizações em menos em um ano. Um dos seus primeiros singles foi a música “Sniper”, postada no YouTube em outubro de 2014. Kevin lançou seu primeiro álbum em fevereiro de 2016.