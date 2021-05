MC Kevin morre após cair do 11º andar de prédio

O cantor de funk Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin, não resistiu à queda do 11º andar de um hotel, e morreu, na noite deste domingo (16), no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio de Janeiro. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

“Infelizmente, o paciente Kevin Bueno não resistiu e faleceu”, diz a curta nota divulgada pelo órgão. MC Kevin foi internado após cair do 11º andar de um hotel na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele foi socorrido em estado grave.

O incidente aconteceu no início da noite deste domingo. Ainda não se sabe as circunstâncias que fizeram Kevin cair do apartamento onde estava, que fica na Avenida Lúcio Costa. Em sua última aparição nas redes sociais, na noite de sábado (15), Kevin aparece no apartamento do hotel, na Barra, acompanhado da namorada, antes de um show.

Recentemente, no final de 2020, ele se envolveu em uma polêmica com a atual namorada. De acordo com informações, Kevin teria tentado invadir o camarote onde ela estava, em uma casa noturna. Em seguida, ele teria se acidentado tentando segui-la, de carro. Kevin também já chegou a ser detido, em Belo Horizonte, por consumo de drogas em um hotel.

Ele se tornou conhecido com sucessos como “Amassa a Placa” e “Veracruz”. O clipe da música “Veracruz” teve mais de 50 milhões de visualizações em menos em um ano. Um dos seus primeiros singles foi a música “Sniper”, postada no YouTube em outubro de 2014. Kevin lançou seu primeiro álbum em fevereiro de 2016.