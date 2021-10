Depois da desistência de Medrado e a expulsão de Nego do Borel, o cantor MC Gui pode ser expulso da Fazenda. Tudo porque ele enfrenta problemas com a Justiça. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o famoso está sendo processado por um motorista de aplicativo. O profissional entrou com uma ação após ser acusado de roubar uma mala de pertences do funkeiro.

Porém, MC Gui não deixou assinada nenhuma procuração para que alguém o represente fora do confinamento. Com isso, a polícia pode invadir a sede do reality show a qualquer momento, fazendo o artista responder o que for necessário.

No entanto, as regras da Fazenda 13 são bem claras: os participantes não podem ter contato com a realidade externa da casa. Caso realmente seja procurado, o jovem terá que ser expulso do jogo.

O motorista está pedindo uma indenização de nada menos que R$ 500 mil.