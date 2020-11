MC Fabuloso é preso por promover organização criminosa

Morador do Jardim Catarina, São Gonçalo, MC Fabuloso foi preso ontem (1) por policiais da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Acusado de promover uma organização criminosa no Ceará, o cantor teve a sua prisão preventiva decretada e foi encontrado em Magé, na Baixada Fluminense. Ele se deslocava pela Rodovia Washington Luiz (BR 040) para um evento na cidade mineira de Juiz de Fora. A ação ocorreu em apoio à Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (DRACO), da Polícia Civil do Ceará, responsável pela investigação.



O homenageado por MC Fabuloso foi o traficante conhecido como Mago Caucaia, chefe da facção criminosa que comando o tráfico de drogas no Ceará. O MC postou vídeos exaltando o criminoso preso no dia 08 de julho deste ano, no estado do Piauí, durante uma ação interestadual da Polícia Civil. Um dos principais homens de confiança de Caucaia era suspeito de participar de mais de 100 homicídios no Nordeste e foi morto em confronto com agentes da CORE, no dia 31 de julho de 2020, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Não é a primeira vez que o cantor é citado como autor de homenagem ao crime organizado. Em 2011, ele já apresentava uma música em homenagem a Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem, que na época era o chefe do tráfico de drogas na Rocinha. O fato foi citado no blog da jornalista Roberta Trindade.