Mbappé marca dois gols e França vai às quartas

A bicampeã França – o último título foi em 2018 – deu a entender, hoje (4), que está firme na luta pelo tricampeonato. A seleção francesa derrotou a Polônia por 3 a 1, no Estádio Al Thumama, em Doha, no Catar, em partida válida pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Girou e Mbappé – que marcou dois gols – colocaram a França em vantagem. Lwandowski descontou, de pênalti – que cobrado duas vezes, após uma irregularidade do goleiro francês, na primeira tentativa do jogador polaco.

Os Bleus, portanto, passaram de fase, para as quartas: enfrentam o vencedor de Inglaterra e Senegal, que jogam daqui a pouco, às 16h.

Assim, a França volta a campo no sábado, às 16 h, no Estádio Al Bayt, em Al Khor, e a Polônia volta para casa.