Máxima nessa segunda-feira chega aos 30ºC

A segunda-feira (30) começou com céu muito azul, sem nuvens e a máxima chega aos 30ºC e mínima de 18ºC. Segundo a previsão do tempo do ClimaTempo não tem possibilidade de chuva mas a tarde vai ser de tempo encoberto.

A umidade relativa do ar fica acima dos 30%, como registrado durante o fim de semana, e nessa segunda-feira tem mínima de 35% e máxima de 59%. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal para o organismo humano gira entre 40% e 70%.

Mas a terça-feira (31) promete ser chuvosa. A mínima fica em torno dos 20ºC e a máxima chega aos 27ºC, com ventos de até 11 km/h.