Maurício Souza estreia pelo Vasco contra o Londrina

O Vasco da Gama enfrenta o Londrina pela 13ª rodada da Série B, neste sábado (18), às 19h, fora de casa no Estádio do Café. A partida marca a estreia de Maurício Souza, novo comandante do time da Colina, que terá como principal objetivo a manutenção da invencibilidade do clube na competição e, consequentemente, a vice-liderança.

Atualmente, o Vasco está na terceira posição na tabela, com 24 pontos, um atrás do Bahia, que perdeu, dentro de casa, na abertura da rodada para a Chapecoense. Dessa forma, o clube carioca tem chances de assumir a segunda posição entre os quatro primeiros que sobem para a Série A.

Anunciado na segunda-feira (13) e apresentado na terça-feira (14), o novo técnico chegou no CT Moacyr Barbosa rodeado de dúvidas e críticas em relação a sua escolha. Esta será a primeira oportunidade de Maurício Souza como treinador de uma equipe principal. Antes, foi interino no Flamengo, time em que conquistou os principais títulos na categoria sub-20.

Durante a preparação para o jogo deste final de semana, o comandante não procurou mudar muito o padrão da equipe, que jogava em um estilo com Zé Ricardo, e deve ser mantido, agora, com Maurício Souza. O técnico ainda terá o desfalque de Erick, que ainda está no departamento médico, mas conta com o retorno de Andrey Santos, que voltou da Seleção Brasileira Sub-20. Thiago Rodrigues, Figueiredo e Zé Gabriel estão pendurados e podem ser suspenso em caso de cartões amarelos.

Foto: TÉCNICO assume equipe que não perde a doze partidas na competição – Daniel Ramalho / CRVG