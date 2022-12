Mau tempo adia festa natalina no Horto do Fonseca

A inauguração da árvore de Natal no Horto do Fonseca, evento que faz parte do Natal do Amanhã e seria acesa nesta terça-feira (6), foi adiado devida à chuva.

O evento é organizado pela Prefeitura de Niterói, por meio da Fundação de Arte de Niterói (FAN), Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (Seconser) e Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur).

A Prefeitura de Niterói foi procurada e até o momento não se pronunciou sobre a nova data da inauguração da árvore no Horto do Fonseca.