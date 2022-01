Matrícula de vagas remanescentes das unidades de ensino de São Gonçalo

As vagas remanescentes nas unidades de ensino de São Gonçalo, que não foram preenchidas durante o período de matrícula, estão sendo oferecidas até a próxima sexta-feira (28). Os responsáveis devem procurar diretamente a escola pretendida. A matrícula dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) para o primeiro semestre de 2022 está sendo realizada no mesmo período, também diretamente na unidade de ensino.

No ato da matrícula, os responsáveis deverão apresentar a original e cópia dos seguintes documentos: certidão de nascimento do(a) aluno(a) ou documentos que a substitua; dois retratos 3 x 4; histórico escolar ou declaração de escolaridade, constando o ano escolar para qual o discente está habilitado; comprovante de residência com CEP; carteira de vacinação com fator R.H. e grupo sanguíneo; carteira de Identidade (RG) e CPF do aluno, quando houver; para maiores de 18 anos: carteira de identidade (RG) e certificado de reservista; carteira de identidade (RG) e CPF do responsável; Cartão Nacional de Saúde (Cartão do SUS) e NIS com numeração do menor.

Unidades Escolares que atendem ao EJA

-Colégio Municipal Presidente Castello Branco

-Colégio Municipal Ernani Faria

-Colégio Municipal Estephania de Carvalho

-Escola Municipal Almirante Alfredo Carlos Soares Dutra

-Colégio Municipal Amaral Peixoto

-Colégio Municipal Irene Barbosa Ornellas

-Escola Municipal Jose Manna Junior

-Escola Municipal Leonor Correa

-Escola Municipal Luiz Gonzaga

-Escola Municipal Prefeito Nicanor Ferreira Nunes

-Escola Municipal Professora Aurelina Dias Cavalcanti

-Escola Municipal Raul Veiga

-Escola Municipal Visconde de Sepetiba

-Escola Estadual Municipalizada Guaxindiba

-Escola Municipal Mario Quintana

-Escola Municipal Anisio Espinola Teixeira

-Escola Municipal João Cabral de Melo Neto

-Escola Municipal Pastor Haroldo Gomes