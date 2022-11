Maternidade Alzira Reis abre processo seletivo

Trabalhadores da saúde podem se candidatar a partir do próximo dia 30

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) publicou, no Diário Oficial (DO) de hoje (19) – página 14 d`A TRIBUNA -, o Edital nº 001/2022, divulgando o Processo Seletivo Público Simplificado para o preenchimento de vagas temporárias (ver quadros completos abaixo), para a Maternidade Municipal Alzira Reis Vieira Ferreira, que fica em Charitas, Zona Sul de Niterói.

De acordo com as informações do DO, as inscrições deverão ser realizadas de 12h do dia 30 até as 12h de 5 de dezembro próximo, exclusivamente pelo site da FMS (www.saude.niteroi.rj.gov.br) e após atenta leitura do edital.

Obras

Em julho de 2021, esta TRIBUNA destacou que a reforma da unidade teve sua ordem de início assinada no dia 27 daquele mês, pelo prefeito de Niterói, Axel Grael. Na ocasião, a promessa era de que a maternidade seria uma das estruturas mais modernas do estado do Rio, com capacidade de atendimento ampliada em 30%, e que os atendimentos em andamento não seriam interrompidos, durante as intervenções, cujo prazo de conclusão seria de 12 meses.

O prefeito Axel Grael destacou que se trata de uma “obra que traz vários conceitos novos, com soluções sustentáveis”. “O mais importante é que vamos avançar na luta pelo parto saudável com essa nova unidade, ampliada para receber mais mulheres”, disse o prefeito, à época. (Matéria completa aqui).

Em maio deste ano, a Alzira Reis comemorou 18 anos de funcionamento, com mais de 26 mil partos realizados. De acordo com a Prefeitura, a unidade, que adota” prerrogativas humanizadas da Rede Cegonha, está com a taxa de 73% de partos normais”. A administração destaca ainda que, dentre outras práticas, estão “os métodos de aleitamento na primeira hora e incentivo ao contato pele a pele entre mãe e bebê”.

*Em apuração