Material explosivo e balões apreendidos em São Gonçalo

No último domingo (03) uma mega apreensão de material explosivo e para fabricação de balões foi realizada em São Gonçalo. O alvo da operação do Comando de Policia Ambiental (CPAm) foi a Rua Nestor Pinto Alves, no Alcântara. Um homem foi preso e o material apreendido. O caso está sendo investigado pela 73ªDP (Alcântara).

Foram apreendidos dois baldes com aproximadamente 50 quilos de pólvora negra, um balão de 12 metros (sendo confeccionado), um saco de parafina (vela derretida) de 30 quilos, cerca de 10 mil lanternas, 15 caixas de fogos chorão, cinco caixas de 12×1 mineirão, três caixas de 12×1 meteoro,

446 fogos de um tiro, uma caixa de fogos imperial, 42 bombas cebola mundial, 14 sacos de buscapé, 63 caixas de bomba quatro thunder (total 1300 bombas), duas caixas de vulcão, 134 bombas de caída, 1200 cigarrinhas, 20 caixas de traque campeão, 1.200 balões lata, 50 bomba sírio,

500 bombas com pavio sem pólvora; o que totalizou cerca de 300 quilos de material apreendido.

De acordo com a ocorrência, o homem tem 44 anos e confessou que era dono do material apreendido. Embasado no Art 42 e 56 da Lei 9.605/98 a equipe tentou registrar o caso na 74ªDP (Alcântara), mas por se tratar de flagrante a ocorrência foi registrada na 73ª DP (Neves).