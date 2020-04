Máscaras serão obrigatórias a partir de quinta-feira

A partir de próxima quinta-feira (23) será obrigatório em Niterói o uso da máscara de proteção para as pessoas que forem à rua. A determinação foi anunciada no último final de semana pelo prefeito da cidade, Rodrigo Neves, mas ainda gera dúvidas entre os niteroienses de como será essa fiscalização e se terá punição.

As administrações regionais já entregaram 300 mil máscaras para a população de Niterói. Essa entrega foi feita em frente aos grandes centros comerciais, como mercados, e também por responsáveis pelas igrejas e associação de moradores. O presidente da Associação do Morro do estado, Ricardo Santos, disse que 1500 máscaras já foram entregues para os idosos e acamados do Morro do Estado, Arroz e Chácara.

“Essa semana deve estar chegando mais máscaras e vamos continuar essa distribuição”, resumiu Neves.

A previsão é que até quinta-feira sejam entregues 500 mil máscaras. O prefeito frisou ainda que as pessoas não devem esperar essas máscaras do poder público e devem confeccionar as máscaras em casa com panos.

“No começo eu não queria fazer por medo de acharem que seria oportunismo da minha parte, e que estaria visando somente o dinheiro, mas ao longo dos dias as pessoas vieram me perguntar se eu estava fazendo, foi então que eu resolvi a fazer. Vi que era uma forma de proteção e que na falta de máscaras descartáveis eu estaria ajudando de certa forma as pessoas também. Como não tenho trabalho com renda fixa, também me ajudou bastante”, frisou a niteroiense Renata Stoupa, 30 anos, artesã há 15 anos.

A Prefeitura de Niterói foi questionada sobre a fiscalização e possíveis punições para quem desobedecer a regra, mas até o fechamento dessa edição não se manifestou.

RIO

Segundo nota, a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro (Cet-Rio) está alertando motoristas e pedestres, por meio de mensagem, sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção pela população. A mensagem está sendo veiculada nos 28 painéis eletrônicos fixos que dão orientações sobre trânsito e ficam posicionados nas principais vias da cidade.A medida é parte das ações de combate à pandemia do novo coronavírus adotadas pela prefeitura do Rio, que decidiu, no último fim de semana, obrigar a população a usar máscaras nas ruas.O decreto, que passa a valer a partir de quinta-feira (23), prevê que pessoas sem máscaras sejam impedidas de entrar em transporte público e nos estabelecimentos autorizados a funcionar no município.