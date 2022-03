Máscaras nao são mais obrigatórias no estado

Desde o início da pandemia da Covid-19, o uso das máscaras tornou-se uma das novas rotinas de todos os brasileiros. Item indispensável e de extrema importância contra o avanço da pandemia de covid-19, a máscara tem papel importante para bloquear o avanço da doença entre a população. Mas esse item que já faz parte do dia a dia poderá chegar ao fim.

Um decreto publicado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, estabeleceu novas medidas de prevenção e enfrentamento da propagação da Covid-19. O texto faculta aos municípios a flexibilização do uso de máscara em lugares fechados, diante do cenário heterogêneo atual da pandemia no estado do Rio de Janeiro.

Em função da alta cobertura vacinal e de haver municípios com baixo risco para a doença e outros ainda saindo da quarta onda da Covid-19 provocada pela variante Ômicron, caberá aos gestores municipais a decisão de liberar ou não o uso do equipamento de proteção individual.

Os municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, São João de Meriti, Belford Roxo, Seropédica, Japeri e Itaguaí disseram que vão avaliar com as equipes técnicas a liberação do uso da máscara e divulgarão a decisão na próxima semana. De acordo com esses municípios, enquanto isso, o uso de máscara continua obrigatório. Em Nilópolis, a liberação só vai acontecer quando o município estiver em baixo risco de contaminação, segundo os boletins divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) seguirá com o monitoramento dos indicadores e a atualização semanal dos Mapas de Risco por região e por município para subsidiar as decisões do Poder Executivo municipal.

“Independentemente da decisão tomada por cada secretaria municipal, aquelas pessoas que desejarem continuar usando máscara em locais fechados ou abertos podem assim fazê-lo. Recomendamos que pessoas com sinais e sintomas respiratórios mantenham o uso da máscara se forem entrar em contato com outras pessoas. O ideal é que essas pessoas façam isolamento”, disse o secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe.

Nos locais em que a Secretaria de Estado de Saúde determinar a permanência do uso obrigatório de máscara, tais como ambientes fechados, continuarão em vigor as penalidades dispostas no art. 5º da Lei Estadual N.º 8.859/2020.

Na hipótese de conflito, nos municípios em que já se encontram em vigor medidas de proteção a vida relativas à Covid-19, valerá a norma mais restritiva.

O decreto entra em vigor na data de sua publicação. As medidas poderão ser revistas caso haja mudança no cenário epidemiológico da Covid-19 no estado.

De acordo com o Consórcio de veículos de imprensa a partir de dados da secretaria estadual de Saúde, o estado do Rio de Janeiro já teve mais de 71 mil mortes e mais de 2 milhões de casos conhecidos.

Estado do Rio está em bandeira amarela

O estado do Rio de Janeiro permanece pela quarta semana consecutiva em classificação de baixo risco para a doença, representado pela bandeira amarela segundo o mapa de risco da Covid-19 publicado pela Secretaria de Estado de Saúde. A comparação entre a oitava semana epidemiológica (SE 08) deste ano, de 20 a 26 de fevereiro, e a sexta semana (SE 06), de 06 a 12 de fevereiro, aponta que a Região Metropolitana II teve uma melhora, saindo da bandeira amarela (baixo risco) para bandeira verde (risco muito baixo).

Outra região que teve melhora no cenário epidemiológico e assistencial foi a Noroeste, que saiu da bandeira vermelha (risco alto) para bandeira laranja (risco moderado). As regiões Médio Paraíba, Serrana, Norte, Metropolitana I, Baixada Litorânea e Baía da Ilha Grande permanecem em bandeira amarela (risco baixo). A Região Centro-Sul continua classificada em bandeira laranja (risco moderado).

Nesta edição do Mapa de Risco, cinco municípios estão classificados com bandeira verde (risco muito baixo), 72 municípios com bandeira amarela (risco baixo), cinco com bandeira laranja (risco moderado) e 10 municípios com bandeira vermelha (risco alto).

As cores das bandeiras representam os níveis de risco e os respectivos conjuntos de recomendações de isolamento social, variando entre as cores roxa (risco muito alto), vermelha (risco alto), laranja (risco moderado), amarela (risco baixo) e verde (risco muito baixo).