Máscaras de tecido são distribuídas até o final de semana

A Prefeitura continua com a distribuição das máscaras de tecido laváveis e reaproveitáveis. Na segunda-feira (13), a ação aconteceu no Caminho Niemeyer, no Centro, em supermercados da Alameda e na comunidade Bernardino, no Fonseca, e no Morro do Cavalão, em Icaraí. No total, serão um milhão de máscaras distribuídas até o fim da semana, em diversas localidades.

Aline Fernandes, de 35 anos, é moradora do Fonseca e recebeu as máscaras junto com um kit de limpeza pelos agentes do programa Médico de Família.

“Aqui somos quatro pessoas: eu, meu marido e meus dois filhos. Somos cadastrados no médico de família e recebemos em casa, sem tumulto, tudo direitinho como haviam prometido. Fiquei muito feliz e penso que outros lugares podiam abraçar essa ideia e cuidar uns dos outros também. Além do kit de limpeza, também recebi as máscaras e a equipe passou todas as orientações de como usar e lavar. Nos sentimos mais protegidos”, disse Aline.

Além da entrega das máscaras, os agentes do programa médico de família continuam a distribuição dos kits de limpeza com sabão em pó, detergente, água sanitária, sabonete e álcool em gel. Já foram entregues mais de 60 mil kits na cidade. Ao todo serão 80 mil kits.