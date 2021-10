‘Mascarado do tráfico’ é preso na Região Oceânica

Um homem, suspeito de associação para o tráfico e com extensa ficha criminal, foi preso em flagrante, nesse domingo (10), no bairro de Piratininga, Região Oceânica de Niterói. Com o detido, os policiais encontraram uma máscara, similar às de carnaval, que o suspeito provavelmente usava para esconder a identidade.

De acordo com a polícia, agentes da Operação Segurança Presente, que estavam em patrulhamento de moto pela Rua Gerson Gonçalves, estranharam a movimentação do homem, que estava com um rádio comunicador em suas mãos, Ao perceber a chegada dos agentes, o homem tentou esconder o equipamento em um matagal.

Os policiais fizeram a abordagem e apreenderam o rádio. De acordo com a equipe policial, o homem foi identificado, tem 56 anos e já possui passagens pela polícia por crimes como ameaça, jogo de azar e tráfico de entorpecentes. Ele acabou detido e conduzido à 76ª DP (Niterói), que registrou o caso.