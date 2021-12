Mas afinal, o que é o Chester?

História de um dos principais pratos natalinos começa nos anos 1970-1980

O Natal é a época de celebração, é comum reunir a família e amigos e preparar a tão esperada ceia. Nas mesas brasileiras, antes mesmo de existir Chester, o peru era sucesso no país. Em 1980, uma ave original da Escócia foi trazida ao Brasil pela Perdigão para concorrer com o famoso peru da Sadia e, o mistério mantido por anos na criação do animal deixa as pessoas curiosas até hoje.

A história começa no final da década de 1970, a Perdigão, com objetivo de inovar e chamar atenção para marca, deu uma tarefa ao executivo Saul Brandalise Jr.: criar uma outra opção para o peru de Natal da concorrente. Surge, assim, a marca registrada Chester Perdigão, que ao contrário do que muitos pensam, não é uma espécie de ave.

No passado, a Perdigão alimentou o mistério em torno da revelação da imagem do animal, hoje eles afirmam que são muito transparentes sobre as granjas e a forma que os animais são tratados.

A TRIBUNA conversou com a gerente executiva da Perdigão, Luciana Bulau, para tirar algumas dúvidas em torno desse mistério. Segundo ela, o diferencial da ave é a genética, aperfeiçoada e cuidados específicos que ela recebe nas granjas e na alimentação, que é produzida pela própria empresa, além disso, ela recebe tempo maior de criação.

“O aspecto suculento e macio de sua carne é obtido pelo tempero, mas também é resultado de uma dieta balanceada, rica em vitaminas e minerais.” comenta Luciana.

De acordo com ela, a produção do Chester se concentra na cidade de Mineiros, em Goiás. O tempo de criação é superior ao do frango convencional, por isso começa a ser produzido no início do ano. O Chester é abatido quando tem em torno de 50 dias, 20 dias a mais do que o frango.

A respeito das características do Chester, 70% de sua carne se concentra no peito e nas coxas, partes nobres do animal. Curiosamente, a nomenclatura Chester vem da palavra em inglês ‘chest’, que significa peito. Ele possui menos gordura que o frango, e tem a carne mais macia.

Outra dúvida comum, é sobre o uso de hormônios no animal. Mas, a gerente executiva afirma “Apesar de ser maior que o frango comum, nenhum tipo de hormônio é usado para que essa ave específica cresça. O Chester é um animal muito saudável.”

Ela ainda cita algumas curiosidades a respeito do Chester: o fato de ser maior que o frango comum, e, embora venha de uma linhagem de frango escocesa, só é vendido no Brasil pela Perdigão; não tem hormônios, conforme proibição da legislação brasileira; apesar de só ser vendido no Natal, a produção começa em março.