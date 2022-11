Marzy e Rayane, filha e neta de Flordelis, são soltas

André Luiz de Oliveira e Marzy Teixeira da Silva, filhos afetivos da ex-deputada Flordelis dos Santos de Souza, e Rayane Oliveira, neta adotiva da ex-parlamentar, foram soltos. Os três foram absolvidos no julgamento pela morte do pastor Anderson do Carmo, no último domingo (13).

André estava na unidade prisional Patrícia Acioli, em São Gonçalo, enquanto Marzy e Rayane estavam no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, Zona Oeste da capital.

André Luiz foi o primeiro a ser solto, ainda no domingo. A soltura de André foi confirmada pela advogada Janira Rocha, que representa Flordelis, André, Marzy e Rayane. De acordo com Janira, André está “radiante e junto com a família”, contudo, por orientação da defesa, não concederá entrevistas.

Ainda de acordo com a advogada, a soltura de Marzy e Rayane aconteceu durante a tarde de hoje (14). A juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, da 3ª Vara Criminal, ordenou a expedição do alvará de soltura a favor dos três réus absolvidos.

Condenadas

Momento da leitura da sentença – Foto: TJRJ

Flordelis foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão em regime fechado. No entanto, poderá progredir de regime ao longo do tempo. A ex-parlamentar foi condenada por homicídio triplamente qualificado consumado – motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima -, tentativa de homicídio duplamente qualificado, uso de documento ideologicamente falso (duas vezes) em continuidade delitiva e associação criminosa armada.

Sua filha biológica, Simone dos Santos Rodrigues também foi considerada culpada e condenada a 31 anos, quatro meses e 20 dias de prisão, também em regime inicial fechado por homicídio triplamente qualificado consumado, tentativa de homicídio qualificado privilegiado e associação criminosa armada.

Entretanto, nenhuma delas deverá cumprir integralmente as penas em regime fechado por serem rés primárias e também por conta das possibilidades de progressão de regime. A reportagem conversou com Matheus Falivene, doutor e mestre em Direito Penal pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), que analisou o caso. Em sua análise, Flordelis deverá ficar pelo menos 20 anos atrás das grades.

“Com base no que foi divulgado, considerando que o crime é hediondo e foi cometido em junho de 2019, antes da reforma da Pacote Anticrime, e as condenadas são primárias, elas poderão progredir ao regime semiaberto depois de cumpridos 2/5 da pena. No caso de Flordelis será possível após 20 anos em regime fechado até conseguir a progressão. Já a filha, após 12 anos”, analisou.

Outros réus

Agora, todos os réus pela morte de Anderson do Carmo já foram levados a julgamento. Em 13 de abril deste ano, o filho biológico da ex-deputada Flordelis Adriano dos Santos Rodrigues foi condenado a 4 anos, 6 meses e 20 dias em regime semiaberto. Já o filho afetivo, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, pegou 2 anos e 2 meses, também em semiaberto. Ambos já estão em liberdade.

Já o ex-policial militar Marcos Siqueira Costa foi condenado a 5 anos e 20 dias de prisão, em regime fechado. A esposa dele Andrea Santos Maia pegou 4 anos, 3 meses e 10 dias, em regime semiaberto. O casal, segundo a Justiça, ajudou a viabilizar a carta, supostamente escrita por Lucas.

Em 24 de novembro de 2021, o Tribunal do Júri de Niterói condenou dois filhos da ex-deputada federal Flordelis pelo assassinato do pastor Anderson do Carmo. Flávio dos Santos Rodrigues, acusado de ter efetuado os disparos contra a vítima, foi sentenciado a 33 anos, dois meses e 20 dias de prisão em regime inicialmente fechado.

Já Lucas Cezar dos Santos de Souza, acusado de ter sido o responsável por adquirir a arma do assassinato, foi condenado a sete anos e seis meses de prisão em regime inicialmente fechado, por homicídio triplamente qualificado. Flávio foi condenado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo, uso de documento ideologicamente falso e associação criminosa armada.

Defesa promete recorrer

O advogado Rodrigo Faucz prometeu recorrer da condenação de Flordelis e afirmou que sua cliente foi condenada sem provas. Entretanto, Faucz demonstrou a satisfação com a absolvição de Marzy, André e de Rayane Oliveira, que também foram assistidos por sua equipe.

“Infelizmente, apesar de não haver provas, Flordelis foi condenada pelo homicídio do marido. Entendo que a condenação foi indevida, eis que certamente se deu pela pressão da opinião pública formada desde o delito. Considerando que ocorreram diversas nulidades absolutas no decorrer do julgamento, informo que recorrerei da sentença, buscando que ocorra, futuramente, um julgamento justo”, disse.