Martine Grael e Kahena Kunze celebram o ouro nas ruas de Niterói

Após a conquista, o sabor do recebimento do carinho da população. As atletas da vela Martine Grael e Kahena Kunze desfilaram pelas ruas de Niterói. Partindo da Praça do Pedágio, na Ponte Rio-Niterói, as integrantes da categoria 49er FX saudaram os niteroiense em um caminhão aberto do Corpo de Bombeiros.

Uma das que aplaudiram a dupla foi a arquiteta Luana Matsumoto. Ela estava acompanhada dos filhos, que estavam bem empolgados ao assistirem bem de perto as atletas.

“É muito emocionante prestigiar essa carreata. Isso é uma conquista fundamental para a cidade e serve de incentivo às crianças sobre a importância da prática esportiva desde cedo”, opinou Luana.

Já o estudante de administração Douglas Ferrari destacou o orgulho que Martine e Kahena representam para Niterói. Ele, que estava a caminho do trabalho, não resistiu e preferiu dar uma atrasada para também aplaudir as medalhistas.

“Não tem como se emocionar ao vê-las e sabendo que as duas são daqui da cidade. E é bom salientar que elas conquistaram o segundo ouro olímpico seguido. Ou seja, são bicampeãs. É diferente ver atletas consagrados tão de perto. E eu espero que elas tragam mais medalhas para continuarem dando orgulho para Niterói”, afirmou.

A carreata passou pela Avenida Ernani do Amaral Peixoto até chegar ao Museu de Arte Contemporânea. De lá elas seguem para o Rio Yacht Club, em São Francisco.

