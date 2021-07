Martine e Kahena vencem mais uma regata

As velejadoras Martine Grael e Kahena Kunze, atuais campeãs olímpicas da vela na classe 49erFX, seguem firmes na briga pelo bicampeonato. Elas venceram a primeira regata do dia, nesta sexta-feira à tarde no Japão (madrugada no Brasil), e terminarem em sexto, e 11º, nas disputas seguintes, somado 47 pontos perdidos.

Com esses resultados, a dupla subiu da quinta para a terceira colocação na classificação. A liderança agora é das holandesas Annemiek Bekkering e Annette Duetz, com 41 pontos perdidos. Na vela, vence quem soma menos pontos.

Neste sábado (30), elas disputam as últimas três regatas da fase de classificação, às 0h05min, no horário de Brasília. As dez melhores equipes se classificam para a regata da medalha. Ela conta pontos em dobro e acontece na madrugada segunda-feira (02), às 2h33min.