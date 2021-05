Martha reapareceu: Jovem afirma que está bem e não quer voltar para casa

A jovem Martha da Silva Pereira, de 15 anos, que teve registro de desaparecimento feito pela mãe, na Polícia Civil, reapareceu. A adolescente publicou dois longos vídeos, de mais de 10 minutos, em suas redes sociais, em que desabafa sobre tudo que tem vivido nos últimos dias. Ela confirma que o mau relacionamento com a mãe, Adriana Maria da Silva.

Em um dos trechos do desabafo, a jovem afirma que não pretende voltar a morar na casa da mãe, no bairro do Jacaré, em Niterói, por conta dos atritos. Ela também confirma ter maior proximidade com suas irmãs mais velhas por parte de mãe, Taciana Souza, de 25 anos, e Gabriela, Santos, de 20. O desaparecimento vinha sendo investigado pelo Setor de Descoberta de Paradeiros (SDP) da Delegacia de Homicídios de Niterói.

“A maioria das coisas do depoimento da minha mãe é mentira, não temos bom relacionamento. Minha mãe inventou que eu tinha um namorado. Ele não existe. Se ela acha que eu vou voltar para casa dela, está muito enganada, prefiro ir para o abrigo. São quatro irmãos por parte de mãe, sempre tive mais contato com a Gabi e a Taciana”, explicou.