Marrocos surpreende, vence Bélgica e assume liderança do grupo

A seleção de Marrocos venceu a Bélgica por 2 a 0, na manhã de hoje (27), no estádio Al Thumama, em partida válida pelo Grupo F da Copa do Mundo. A equipe de Hazard, Kevin De Bruyne e companhia fez outra partida ruim – já não havia atuado bem na vitória contra o Canadá na estreia – e agora, dependendo do resultado do jogo entre Croácia x Canadá, pode jogar a vida no Mundial na última rodada contra os croatas.

Com a vitória, Marrocos chegou a quatro pontos e assumiu a liderança da chave. A Bélgica parou em três. A última rodada do grupo está marcada para as 12h de quinta-feira (1º). Marrocos vai enfrentar o Canadá, enquanto a Bélgica terá pela frente a Croácia.

Apesar de ter vencido o Canadá , a Bélgica ficou devendo um melhor futebol em sua primeira partida. Para enfrentar Marrocos, o técnico Roberto Martínez apostou em três mudanças na escalação. Meunier entrou no sistema defensivo, Onana como volante e Thorgan Hazard no lado esquerdo do meio-campo.

No entanto, o sistema tático também foi alterado. Com Meunier de lateral, a Bélgica saiu de uma linha de cinco defensores da estreia para jogar quatro homens atrás.

A seleção marroquina teve apenas uma mudança na escalação, Munir entrou no gol no lugar de Bounou, que sofreu um problema intestinal. O curioso foi que o goleiro titular chegou a entrar em campo e participar da cerimônia de execução do hino antes de dar lugar a seu reserva.

O primeiro gol da Copa do Mundo foi marcado pelo marroquino Sabiri (Fotos: Divulgação FIFA)

A partida foi movimentada e os gols foram marcados por Sabiri, que cobrou uma falta e venceu Courtois. Dessa vez, porém, não havia impedimento e gol valeu: 1 a 0 Marrocos. E faltando 10 minutos para o término do tempo regulamentar, Martínez mandou a campo Lukaku. O centroavante, que volta de lesão, entrou no lugar do lateral Meunier como última arma em busca do empate, mas sem resultado. Nos acréscimos, Aboukhlal, que havia entrada no segundo tempo – assim como Sabiri – acertou um belo chute para vencer Courtois e garantir o 2 a 0.

A Bélgica perdeu um jogo inesperado e viu sua situação na Copa do Mundo complicar. Marrocos vai mais viva que nunca em busca de uma vaga nas oitavas de final, o que não consegue desde 1986.

Outros jogos

No primeiro jogo do dia, Japão e Costa Rica se enfrentaram pelo Grupo E. De forma surpreendente, a seleção da América Central reagiu da goleada sofrida na primeira rodada e venceu o país asiático por 1 a 0.

Entre os jogos restantes de domingo, o destaque vai para Espanha x Alemanha. As seleções campeãs mundiais se enfrentam em duelo decisivo pelo Grupo E da Copa do Mundo.