Marrocos faz história e é o primeiro país africano semifinalista da Copa

A Seleção de Marrocos continua fazendo história na Copa do Mundo do Catar 2022. O país africano derrotou Portugal, pelo placar de 1×0, nas quartas de final, e é o primeiro país africano a chegar numa semifinal do Mundial. O adversário será definido, ainda hoje (10), no clássico entre França e Inglaterra.

O único gol do jogo foi marcado aos 42 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, o goleiro português Diogo Costa “caçou borboleta” e Youssef En-Nesyri ficou livre para cabeçear para o fundo das redes. Na segunda etapa, a seleção marroquina apostou nos contra-ataques enquanto Portugal tentava desesperadamente o empate.

Cristiano Ronaldo, maior jogador português da história, ficou no banco de reservas pelo segundo jogo consecutivo. Ele foi colocado em campo no segundo tempo, pelo técnico Fernando Santos, para tentar mudar a história do jogo. CR7 até conseguiu boas oportunidades, mas acabou parando na boa atuação do goleiro Bono.

O choro de Cristiano Ronaldo

Aos 37 anos de idade, Cristiano Ronaldo dificilmente jogará a Copa do Mundo de 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. Dessa forma, um dos maiores jogadores da história deverá encerrar sua carreira sem conquistar o mundial. Ele chorou ao deixar o campo. Em contrapartida, Marrocos se junta à Croácia nas semifinais como candidato a um título inédito.

Fotos: Divulgação/FIFA