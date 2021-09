Marquinhos é desconvocado da Seleção Brasileira

O zagueiro Marquinhos não participará do treinamento desta terça (7) no CT Joaquim Grava, em São Paulo, nem seguirá viagem com a delegação para o Recife (PE), local do próximo jogo da Seleção Brasileira na quinta-feira (9), às 21h30.

A comissão técnica optou pela desconvocação do atleta por não obter garantias do Comitê Disciplinar da FIFA para sua escalação após contato realizado na última segunda-feira (6).

A Seleção Brasileira treina nesta terça-feira às 15h30 no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O embarque para o Recife está previsto para às 21h10min. Sem Marquinhos, Tite terá à disposição os zagueiros Éder Militão, Lucas Veríssimo, Miranda e Léo Ortiz.

Antes da atividade, às 13h, o lateral Danilo concederá coletiva de imprensa. Depois do treino, os jogadores retornam ao hotel de onde sairão, ás 20h, em direção ao aeroporto. O check-in no hotel na capital pernambucana deve acontecer às 0h45 min, já na madrugada de quarta-feira (8).

Foto: Lucas Figueiredo/CBF