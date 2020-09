Marquinho da Força é escolhido vice de Dejorge Patrício na disputa em São Gonçalo

Marco Antonio Lagos Vasconcellos, o líder sindical Marquinho da Força (Solidariedade), de 54 anos, foi escolhido o vice-prefeitável da chapa majoritária encabeçada por Dejorge Patrício (Republicanos) na disputa pela Prefeitura de São Gonçalo. A coligação intitulada “Amor a São Gonçalo” conta com nove partidos: além do Republicanos e do Solidariedade, também o PRTB, PMB, PSC, DEM, PMN, Patriota e PP.

Marquinho revelou ter sido surpreendido com o convite, mas não teria hesitado a aceitá-lo. “Conheço bem os problemas de São Gonçalo, cidade onde nasci, estudei, vivo e trabalho. Vou me empenhar na geração de empregos, que é uma necessidade local”, resumiu ele, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Gonçalo e estudou Publicidade e Marketing na Universidade Veiga de Almeida.

“Todos nós, que amamos esta cidade, sofremos muito desde o resultado das últimas eleições, convivendo com o abandono do poder municipal e vários retrocessos. Ninguém aguenta mais isso. Nós vamos resgatar a autoestima dos gonçalenses”, disparou Dejorge.