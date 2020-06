Marquês do Paraná será entregue na terça (09)

A Prefeitura de Niterói entrega nesta terça-feira (9), a reurbanização e duplicação da Avenida Marquês do Paraná, no Centro. Com o fim das obras, a via passa a contar com quatro faixas de rolamento em cada sentido, sendo uma delas exclusiva para ônibus, ciclovia bidirecional, novas calçadas, paisagismo e iluminação de LED entre outras melhorias. Também será entregue à população, neste dia, uma nova estação de ônibus sobre o mergulhão Ângela Fernandes. Além de ligar o Centro à Zona Sul e Região Oceânica, a Marquês do Paraná integra o corredor viário em direção à Ponte Rio-Niterói.

A duplicação da Marquês do Paraná tem como objetivo acabar com os engarrafamentos registrados há décadas na região, além de facilitar a circulação de pedestres e ciclistas. A expectativa é de redução de 20 minutos no tempo de deslocamento de Icaraí até o Centro e do Centro até Icaraí nos horários de rush.

A ciclovia bidirecional ligando as ciclofaixas e ciclovias das avenidas Roberto Silveira (Icaraí) e Ernani do Amaral Peixoto (Centro) já tinha sido liberada para uso dos ciclistas em dezembro de 2019, antes mesmo de toda a obra ser concluída. A ciclovia, bem sinalizada e segregada dos demais veículos, também era uma antiga reivindicação da população.

A nova parada de ônibus sobre o mergulhão Ângela Fernandes segue os mesmos moldes arquitetônicos das estações da TransOceânica. Ela substitui a parada de ônibus que existia em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro, e contribuía para reduzir as retenções no trânsito.

“Faltam poucos detalhes para a conclusão da obra. A Marquês do Paraná será, a partir de agora, uma avenida moderna, bem sinalizada, bem iluminada, com calçadas acessíveis, ciclovia, boulevard, tudo que o niteroiense merece”, destaca o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier.

Retomada – As obras chegaram a ser interrompidas por duas semanas devido as medidas mais rigorosas de isolamento social por conta da pandemia do coronavírus. As intervenções foram retomadas na semana passada e serão concluídas neste final de semana. Todas as pistas foram recapeadas e a avenida recebeu nova sinalização horizontal e vertical. A via também ganhou nova drenagem e calçadas acessíveis nos dois lados. Para a realização da obra, o Município fez a desapropriação e demolição de mais de 50 imóveis no trecho entre as ruas Doutor Celestino e Miguel de Frias, que eram necessárias para o alargamento da via e a implantação da ciclovia.