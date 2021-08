Mário Sousa: Axel semeia sua marca administrativa

Não é fácil assumir um Governo quando o anterior chegou ao patamar de excelente gestão, com avanços em todas as áreas e ainda mais, durante um período crítico de pandemia no país, no qual Niterói foi exemplo de prioridade à vida para o mundo.

O atual prefeito Axel Grael, eleito com quase 80% dos votos, está mostrando competência, amadurecimento administrativo e um crescimento político, sem o chamado “ranço da politicagem” e sem ter disputado nenhum cargo no Legislativo.

Além de sua herança histórico familiar, e alguns cargos já exercidos em outros governos, é preciso destacar sua lealdade e militância na luta ambiental. Ao completar seis meses de governo, no dia 1º de julho, Grael ressaltou:

“Durante esse tempo, enfrentamos o grande desafio de superar a pandemia, sem deixar de olhar para os demais anseios da população. Afinal, a cidade não para e o trabalho continua! Vacinar os niteroienses o mais rápido possível, retomar a economia e o cotidiano das pessoas são nossas prioridades. Trabalhamos muito e continuaremos empenhando todos os esforços na construção de uma cidade mais inclusiva, saudável, dinâmica, moderna, sustentável, segura e alinhada com a ciência e a tecnologia”, disse o prefeito.

Axel tem demonstrado ser um ótimo administrador na conexão entre a memória/passado, o presente e o futuro da cidade de Niterói, na continuidade de programas que começaram com o ex-prefeito Rodrigo Neves e estão sendo concretizados e ampliados rumo a uma visão de cidade com desenvolvimento social e sustentabilidade.

Neste sentido, Axel Grael semeia sua marca administrativa colocando a sustentabilidade, a justiça social e

a questão climática com os mesmos pesos de responsabilidade de outras áreas de crescimento.