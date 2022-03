Mário Sousa: As fake news e a violência contra os jornalistas

A violência contra os jornalistas e a censura sempre estiveram presentes sob os mais variados disfarces ideológicos, religiosos, econômicos etc. Em Atenas, a legislação de Zeleuco era implacável: “Que ninguém falasse mal, nem da cidade enquanto comunidade, nem de cidadão algum em particular, e que os vigilantes das leis se encarregassem de repreender os que infringissem esse preceito, primeiro admoestando-lhes, em seguida, impondo-lhes uma multa”.

No Império Romano, o caminho era a pena de morte. Na Idade Média, a Inquisição religiosa mandou milhares direto para a fogueira. As penalidades impostas aos ativistas da Comunicação variavam conforme o humor do poder de cada época: fogueira, forca, fuzilamento, exílio.

No Brasil, a situação não mudou muito do Império à República. Em 1808, era esta a decisão imperial: “contra a religião, o governo e os bons costumes, nada se imprima no Brasil. Os que publicarem escritos, sem exame e licença, serão presos na cadeia pública e pagarão pena de 200 mil réis, que se impõe aos que procuram quebrantar a segurança pública”.

Não é novidade que o primeiro jornal independente a circular no País, o Correio Brasiliense, foi impresso em Londres e que seu diretor Hipólito da Costa, foi perseguido, preso e deportado. Neste contexto de sufocamento da informação, imagine o que as mulheres e negros escravizados passavam sem nenhum direito.

Da Monarquia à República, muitas decisões arbitrárias mudaram, mas dois momentos nebulosos de nossa história merecem ser pontuados em períodos mais recentes: o DIP-Departamento de Imprensa e Propaganda do Governo de Getúlio Vargas, no Estado Novo, que fechava jornais, além de perseguir, prender, e torturar jornalistas. Outro momento a destacar na história foi a Ditadura Militar em 1964, que criou a patética figura do porta-voz, um militar travestido de jornalista, como o interlocutor do Poder e do Serviço Nacional de Informação (SNI). Esta época foi marcada por abusos extremos contra jornalistas, e a sociedade em geral, principalmente, quando foi criado o AI 5. Não podemos esquecer o assassinato do jornalista Wladimir Herzog, que tinha 38 anos e trabalhava na TV Cultura. Herzog foi assassinado em 25 de outubro de 1975, numa prisão, em São Paulo.

Com a democratização do País, era de se esperar mudanças radicais no exercício pleno da cidadania e da liberdade de expressão, mas as estatísticas têm revelado a soma de novas e antigas motivações para calar os jornalistas.

Em janeiro deste ano, a Federação Nacional de Jornalistas (Fenaj) publicou o Relatório da Violência contra Jornalistas e Liberdade de Imprensa no Brasil, revelando que o número de agressões a jornais e jornalistas bateu recorde, totalizando 430 casos, que afetam diretamente à classe, mas também, indiretamente, a toda sociedade.

Segundo o Relatório da Fenaj, a continuidade das violações à liberdade de imprensa no País está claramente associada à ascensão de Bolsonaro à presidência. A censura e a descrebilização da imprensa foram as formas violências mais frequentes. Dos 430 casos, 140 ( 32,56%) foram de censuras, sendo 138 praticadas dentro da EBC (Empresa Brasileira de Comunicação. Na segunda posição, com 131 casos, aparecem os discursos que buscaram desqualificar a informação jornalística.

De acordo com o Relatório, Bolsonaro foi o responsável pela maioria destes ataques à imprensa. Sozinho, em 129 episódios (98,47% do total),nos quais utilizou expressões tais como: “mídia é uma fábrica de fake news”, “imprensa de merda”, “mídia mente o tempo todo”. Em 18 casos de agressões verbais a jornalistas, Bolsonaro usou os adjetivos “canalhas”, picaretas, “idiotas”, “quadrúpede”. Somando, individualmente, foram 147 ataques à liberdade de imprensa. O Sudeste, foi o campeão de violência, com 69 ocorrências.

No interior do Estado do Rio de Janeiro é alarmante o número de jornalistas perseguidos, processados e mortos. Nas quase três últimas décadas,, segundo levantamento do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro, foram mais de vinte assassinatos, muitos sem solução.

Pelas estatísticas, a configuração da violência contra a imprensa mudou muito no interior do Estado devido ao crescimento e mau uso das redes sociais. A violência começa com total desrespeito à classe jornalística por parte do Poder Político que contrata assessor de imprensa sem qualquer qualificação profissional. O elevado número de jornais, sites e blogs sem ter nenhum jornalista profissional em seus expedientes; a perseguição a jornalistas que fazem criticas ao poder político;o apoio da publicidade pública a veículos sem jornalistas profissionais e sem compromisso com a Informação, expande este quadro de violências.

A Mídia Social no interior do Estado está cada vez mais dominada por blogueiros sem um mínimo de conhecimento do que é informação, checagem de notícia, sem utilizar a linguagem adequada e apelando para formas chulas e agressivas de falar. Reproduzem de maneira indevida materiais jornalísticos produzidos por profissionais éticos e comprometidos com a informação, e colaboram na produção e divulgação das fake News.

Este panorama desolador exige uma ação coletiva contra a inversão do exercício profissional do jornalismo para que a sociedade não seja prejudicada e, também, não comprometa a história e a marca de uma Imprensa livre, independente, respeitada, que sempre atuou e atua no interior do Estado do Rio de Janeiro.