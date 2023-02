Marinha vai afundar porta-aviões “fantasma”

Apesar de um pedido da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que não sugeriu outra opção, para não afundar o ex-porta-aviões São Paulo, a Marinha informou que não tinha escolha a não ser afundar o navio em águas de 5.000 metros de profundidade, a 350 quilômetros da costa, dentro da zona econômica exclusiva do Brasil.

O local está longe de áreas de proteção ambiental e livre de cabos de comunicação submarinos, segundo o comunicado da Marinha.

“Diante dos fatos apresentados e do crescente risco que envolve a tarefa de reboque, em virtude da deterioração das condições de flutuabilidade do casco e da inevitabilidade de afundamento espontâneo/não controlado, não é possível adotar outra conduta que não o alijamento do casco, por meio do afundamento planejado e controlado”, disse o comunicado.

A Marinha tinha planejado afundar o porta-aviões nesta quarta-feira (1) no mar, mas o Ministério Público Federal tentou impedir o naufrágio em águas brasileiras citando a ameaça ambiental que representa, incluindo toneladas de amianto usadas para painéis dentro do navio.

À tarde, um juiz federal em Recife negou o pedido de liminar do MPF de impedir que o casco do porta-aviões fosse afundado em águas brasileiras.

O porta-aviões da classe Clemenceau serviu a Marinha Francesa de 1963 a 2000 como o Foch, capaz de transportar 40 aviões a bordo.

Praticamente sem sair do Arsenal de Marinha onde vivia enguiçado, O São Paulo foi desativado pela Marinha e está flutuando na costa do Brasil há três meses desde que a Turquia recusou sua entrada para que fosse sucateado por lá.

Recusado em vários portos virou um navio fantasma.