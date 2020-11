Marinha suspende buscas a barco pesqueiro desaparecido ao sair de Niterói no mês de outubro

Um mistério ainda cerca o desaparecimento de uma embarcação pesqueira de Cabo Frio, que saiu de Niterói no dia 20 de outubro, e não foi mais localizada até esse domingo, apesar de várias buscas terem sido realizadas. A Marinha do Brasil suspendeu o trabalho de procura ao pesqueiro “Dona Benta”, que saiu de Niterói com quatro tripulantes e chegou a manter contato por rádio com uma estação no Espírito Santo. De acordo com informações, há registros da passagem do barco por Angra dos Reis, na Costa Verde, além de Santos, no litoral de São Paulo.

Depois, a última localização da embarcação foi em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A Força Aérea Brasileira e um helicóptero da Marinha atuaram em conjunto nas buscas, além de lanchas da Capitania dos Portos e contatos com colônias de pescadores. A Marinha informou que a notificação do desaparecimento só foi realizada no dia 5 de novembro, portanto vários dias o barco não ser mais localizado e após o último contato com os tripulantes.

A corporação acrescentou que as buscas foram intensas até o dia 13 de novembro, quando foram suspensas por falta de indícios. Existe a hipótese de que o rádio transmissor da embarcação tenha apresentado avaria e os quatro tripulantes estejam à deriva. A Marinha informou, por meio de nota, que os estados do Rio, São Paulo, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul foram alertados sobre o desaparecimento.

“(…) Durante todo o período das buscas, os familiares dos tripulantes foram mantidos informados do andamento das ações, assim como da interrupção. Caso surjam novas informações a respeito do paradeiro da embarcação, as buscas poderão ser retomadas”. As informações que podem auxiliar a localizar a embarcação devem ser repassadas pelo telefone do Salvamar Sul-Sudeste, no número (11) 5080-4708.