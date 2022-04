Marília Ortiz – Setor de Serviços em Niterói: perspectivas para 2022

Depois de pularmos o segundo carnaval do ano, afago mais do que necessário depois de um período tão sofrido, os nossos olhos agora se voltam para o restante do ano e sua dura realidade, onde a comida continua cara, a inflação corrói o poder de compra e as expectativas de melhoria ainda são tímidas.

Nas previsões mais atualizadas do Boletim Focus, espera-se para 2022 um crescimento do PIB da ordem de 0,65%. Ainda é pouco frente ao desastre recente, mas um olhar atento aos números traz indícios de que talvez o pior tenha ficado para trás. Isso porque o setor que tem puxado esse número para cima é o setor de serviços, hoje a principal força motriz da retomada econômica do país em geral e dos municípios em particular.

Vejamos: a alta estimada do setor para este ano é de 1,8%. Isso significa uma movimentação de mais de R$90 bilhões comparativamente ao ano anterior. Conforme reportagem do jornal Valor Econômico, o primeiro bimestre de 2022 já mostra uma alta real da arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) de 8% em relação a 2021 e de 20% em relação a 2019 para os mesmos meses. São valores que mostram uma melhora de receita não só frente aos últimos anos, mas também para o período pré-pandemia.

Em Niterói, os primeiros resultados são também animadores. Neste primeiro trimestre do ano, tivemos pouco mais 1.8 milhão de notas emitidas frente às 1.5 milhão de notas emitidas no primeiro trimestre do ano passado, uma alta de cerca de 22%. Na média, foram cerca de 21 mil notas emitidas por dia este ano. São números promissores que demonstram uma retomada da economia após a vacinação massiva e o controle da pandemia na nossa cidade e que podem ser conferidos no novo Boletim de Movimento Econômico da Secretaria de Fazenda de Niterói. O Boletim também traz os números de arrecadação da cidade e os principais setores que cresceram ou decresceram neste início de 2022.

Dentre estes, o grupo “Atenção à Saúde Humana” é o que mais recolheu ISS aos cofres municipais: R$20 milhões, um aumento de 53% em relação ao mesmo período do ano passado. Setores importantes, como Naval/Óleo e Gás, tiveram participação de quase R$9 milhões na arrecadação do ISS e o grupo de “Serviços de Tecnologia da Informação” teve um aumento de mais de 100% na sua participação frente ao mesmo trimestre do ano passado.

São dados concretos e que mostram a importância do setor para a economia niteroiense. Ainda é cedo para assegurar que essa boa performance se mantenha ao longo do ano. Variáveis como alto desemprego e inflação poderão impactar na redução do consumo de serviços. É vendo isso que a gestão tem se orientado para ajudar ainda mais o setor, melhorando o ambiente de negócios da cidade. Nossa visão é de uma Prefeitura que trabalhe junto, diminua a burocracia e pense de forma conjunta o desenvolvimento econômico, entendendo que a iniciativa privada e a administração pública não têm funções antagônicas, mas sim complementares.

Na Fazenda, alguns dos nossos principais projetos vão nessa direção. Com a Lei de Desburocratização, nosso objetivo é facilitar a abertura de novos negócios na cidade. A partir de um convênio com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, já diminuímos o tempo de concessão de alvarás, que hoje tem um tempo médio de 3 dias. Com a referida lei, nossa intenção é produzir uma licença em menos de 24 horas para negócios de baixo risco.

Além disso, estamos envolvidos junto com a Secretaria de Ciência e Tecnologia e o Escritório de Gestão de Projetos na viabilização de um ecossistema de inovação na cidade. A ideia é criar um ambiente propício para a modernização, onde diversos agentes como empresas, start-ups, universidades e outros atores se unam em busca de soluções inovadoras para a cidade. Vamos também avaliar a criação de um parque tecnológico em Niterói que conjugue as melhores cabeças para pensar os novos caminhos da cidade e revolucionar a nossa prestação de serviços.

Outras iniciativas, como o nosso Programa de Educação Fiscal, o Educa Fisco e ações de autorregularização irão auxiliar os cidadãos e as empresas a cumprir suas obrigações com o fisco de forma mais simples. A integração de tais medidas tem como objetivo apoiar a cadeia de serviços, com a geração de mais empregos e fortalecimento da autonomia financeira para o desenvolvimento de nossa cidade.