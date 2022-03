Marilia Ortiz: Elas na SMF

Ser mulher e estar numa posição de liderança é uma das grandes motivações que dão sentido a minha atuação profissional. Não apenas porque isso contribui para a construção de uma representatividade numérica mais justa, mas também porque considero uma enorme oportunidade de contribuir para a tomada de decisões comprometidas com a igualdade de oportunidades.

O mês de março carrega consigo a importância do dia 8 como uma data que marca a luta mundial em prol da afirmação dos direitos das mulheres. Trata-se de uma grande oportunidade para que todos os anos possamos relembrar conquistas históricas como o direito ao voto no Brasil em 1932, o direito à licença-maternidade em 1943, a lei Maria da Penha em 2006, entre outros construídos pela luta feminista e que pavimentaram o caminho que se abre atualmente para as mulheres construírem a sua autonomia. Mas também representa uma data fundamental para discutirmos as desigualdades, discriminações, violências e machismos que nós, mulheres, sofremos diariamente.

Compete às organizações públicas e privadas aproveitar a oportunidade do dia 8 de março para promover iniciativas que contribuam para resgatar esse sentido da luta pelo direito das mulheres. Afinal, é uma pena desperdiçar a oportunidade com um “ramalhete de flores para uma bela e delicada mulher”. Ao invés disso, podemos valorizar as mulheres por suas relevantes contribuições e interrogar as instituições sobre as desigualdades de gênero, elencando propostas para combatê-las.

A primeira campanha no mês das mulheres dentro da SMF ocorreu sob liderança da então Secretária de Fazenda Giovanna Victer, em 2020, com o tema “Assédio Não”. A campanha levantou uma reflexão sobre o tema assédio sexual no ambiente de trabalho ao trazer conceitos, exemplos, diferenças entre atos de gestão e assédio, como prevenir e a quem recorrer, entre outras informações úteis para a prevenção dessa prática abusiva. Tal iniciativa teve como motivação principal casos de assédio identificados durante o atendimento ao público na Central de Atendimento ao Cidadão (CAC). Como desdobramentos da campanha, foi criado um protocolo para orientar funcionárias que sofram algum tipo de assédio nas dependências da Secretaria, disponibilizada uma guarda municipal para intervir nos casos necessários e um canal de ouvidoria para acolher denúncias.

Já em 2021, foi realizada a campanha #ElasdaSMF que premiou histórias de mulheres que trabalham na Secretaria a partir de relatos enviados pelos colaboradores considerando diferentes categorias: liderança, empatia, sororidade, justiça, ética e equidade. O reconhecimento das mulheres e dos relatos sobre histórias que inspiram valores tão importantes na organização foi realizado durante uma live aberta ao público e as contempladas passaram por um programa de mentoria ao longo do ano construído conjuntamente com a Escola de Governo e Gestão (SEPLAG) no qual temas como delegação, dinâmicas de poder e governança foram discutidos ao longo de oito encontros. A tutoria foi construída a partir das trajetórias de cada participante e concluída com uma reflexão sobre a liderança exercida por mulheres e reforçando o planejamento futuro de como podem alavancar seus potenciais e se destacarem em seus trabalhos.

Houve também a distribuição do “Guia de boas práticas de equidade de gênero” para gestores homens e mulheres com dicas práticas de como conduzir o trabalho e gerir equipes garantindo a equidade de gênero. O Guia foi amplamente disseminado por diversos órgãos públicos e reconhecido na Semana da Inovação da Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) como uma boa prática.

Neste ano, a nossa campanha #ElasdaSMF tem como tema “Inova+Ação” e o objetivo de reconhecer as ações implementadas por mulheres que inovaram na administração pública. As ações inovadoras possuem diversos formatos e escopos, podendo viabilizar o aprimoramento de processos, a melhoria da gestão de pessoas, estratégias de gestão de projetos e diversos outros procedimentos que melhoram o trabalho do servidor, bem como os resultados para a sociedade civil. Além de cartazes pela instituição e artes nas redes sociais com as imagens das mulheres contendo a descrição das suas iniciativas, haverá uma live no dia 7 de março às 10h com as lideranças femininas: Secretárias de Políticas para as Mulheres de Niterói, Fernanda Sixel, e do Rio de Janeiro, Joyce Trindade, a Secretária de Planejamento de Niterói, Ellen Bennedeti e a Diretora da Escola de Governo, Isabela de Jesus.

Também realizaremos um Laboratório de Ideias com as mulheres homenageadas, identificando oportunidades e desafios que impactam no desenvolvimento de suas iniciativas. Por fim, faremos um plano de aceleração das ações incluindo visitas para benchmark, conexões com outros profissionais que tenham realizado projetos correlatos e cursos que possam alavancar o impacto dos trabalhos das mulheres na organização.

As sete homenageadas e suas iniciativas inovadoras são:

Roberta Pereira, estagiária e estudante de arquivologia, criou uma Tabela de Temporalidade para o descarte de processos na SMF, iniciativa inédita na prefeitura de Niterói;

Beatriz Christovão, assessora de gestão de pessoas, desenvolveu um Guia de Feedback e outro de Equidade Racial para orientar melhores práticas na SMF;

Maria Helena, fiscal de receitas, está à frente de dois grandes projetos inovadores na SMF: o atendimento do Plantão Fiscal por videochamada e a criação do Programa Educa Fisco para orientar e facilitar a vida dos contribuintes;

Bianca Salles, analista de estudos fiscais, atuou no aperfeiçoamento de um software de modelagem matemática introduzido à gestão do Fundo de Equalização da Receitas de Niterói;

Lígia Werneck, diretora de sistemas contábeis, realizou ampla pesquisa sobre melhores práticas de sistemas contábeis propondo melhorias que visam aprimorar a fidedignidade das informações e maior transparência aos cidadãos;

Isabella Caldas, fiscal de receitas, atuou na implementação de correspondências aos contribuintes baseadas na metodologia de ciência comportamental de “Nudge” – que busca oferecer melhores técnicas de abordagem através da união entre economia e psicologia;

Danielle Veras, agente fazendária, colaborou com a criação do Boletim Panorama, que tem como objetivo sistematizar os dados econômicos do município de Niterói e disseminar as informações estratégicas para os gestores públicos.

O sentido dessa iniciativa é justamente valorizar o protagonismo de mulheres que contribuem para proporcionarmos saltos de desenvolvimento na gestão pública do município. De profissionais que se dedicam em prol da excelência no serviço público.

Há farta literatura demonstrando que as contribuições das mulheres foram apagadas de fatos históricos importantes como se as realizações importantes do mundo fossem realizadas apenas por homens. Porém, como bem pontuado pela juíza do trabalho Daniela Valle R. Muller, “um país que nasceu de um decreto assinado por uma mulher, onde a escravidão foi extinta por lei assinada também por uma mulher, a primeira escola pública gratuita foi instituída por uma mulher, a primeira greve geral foi iniciada por mulheres, operárias da indústria têxtil de São Paulo, não tem como contar sua história por inteiro excluindo as mulheres da narrativa e dos registros oficiais”.

Valorizar as mulheres e suas realizações é, portanto, garantir direito de fala e valorizar a participação de atrizes fundamentais para realizações que colocam Niterói sempre à frente.

A campanha #ElasdaSMF Inova+Ação e o Guia de Igualdade de Gênero podem ser acessados no site: www.fazenda.niteroi.rj.gov.br

Acompanhe também a ampla programação para celebrar o mês das mulheres da Coordenadoria de Políticas para as Mulheres em Niterói por meio das redes sociais do órgão (@mulheresniteroi) e da Prefeitura (@curtoniteroi).