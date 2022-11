Marilia Ortiz: A memória sabe de mim mais que eu

O 4 de novembro é um dia especial para a Secretaria de Fazenda de Niterói. Desde o ano passado, comemoramos nessa data o Dia do Servidor Fazendário, um reconhecimento concedido pela Câmara de Vereadores ao trabalho feito com afinco, seriedade e dedicação pelos funcionários desta Casa Legislativa. Se me permitem dizer, um reconhecimento mais do que merecido.

São dos impostos recolhidos que nascem as políticas públicas. É por meio do IPTU, do ISS e do ITBI que somos capazes de ter escolas, hospitais e ruas pavimentadas. É por meio deste trabalho, realizado todos os dias pelos servidores e servidoras desta Fazenda, que Niterói constrói as condições para se tornar esta cidade dinâmica, próspera, vibrante e feliz.

Homenagear os fazendários é também homenagear a história da cidade de Niterói. O Palácio Arariboia, onde trabalhamos todos os dias, foi durante muitos anos sede de toda Prefeitura. Foi por aqui que passaram prefeitos, secretários, pessoas ilustres da nossa cidade que deixaram suas marcas para que Niterói crescesse, se desenvolvesse e se tornasse o munícipio onde temos orgulho de viver.

Penso nisso desde que assumi como secretária de Fazenda. Penso nisso quando subo as escadas e quando olho para o quadro do Antonio Parreiras na sala que ocupo. Penso em quantas pessoas passaram por aqui, no que aqui foi feito, nas coisas que aqui foram assinadas, nos mais diversos projetos da cidade que começaram aqui, numa mesa de trabalho não muito diferente da que cada um aqui se senta quando chega para trabalhar.

Foi por isso que decidimos, neste Dia do Fazendário celebrado em 2022, fazer um resgate desta instituição. Da sua história, dos seus feitos, da sua memória. Para isso, entregamos à população de Niterói uma exposição permanente que cria no palácio o Centro de Memória da Fazenda.

O Centro de Memória é um projeto construído em parceria com a Secretaria de Culturas e com a Fundação de Artes de Niterói. Com o Centro e todo o cuidado com este patrimônio histórico, resgatamos um pouco de várias histórias: a história dos tributos que dá origem a este país. A história da Fazenda, órgão fundamental da administração pública. Do Palácio Arariboia, esse equipamento público e cultural tão nobre da cidade.

Há várias histórias que vivem neste prédio. Há a história de quando aqui ainda havia muitos tapumes. Os pisos eram de carpete e a subestação era ligada numa placa de madeira. Isso acontecia há poucos anos, ainda que pareça ser parte de um passado mais distante.

Há a história de quando este prédio foi construído, entre 1909 e 1910, tendo sido pensado para ser a sede do Poder Executivo e do Poder Legislativo, algo que fracassou devido a uma briga entre o Prefeito da época, João Pereira Ferraz, e a Câmara Municipal.

Há, por fim, a história de todos e de cada um que construiu a Secretaria de Fazenda. De gente que cuidava da contabilidade quando ainda não havia computador. De gente que tinha todo o cuidado com a arrecadação quando a estrutura estava muito aquém do necessário. De gente que em cada detalhe, em cada trabalho, em cada vírgula, deixou uma marca aqui neste prédio. Uma marca que vocês podem não ver, que vocês podem achar que é pouca, mas que está aqui. Porque todo trabalho, independentemente de qual seja, ajudou a construir a Fazenda de ontem, ajuda a construir a Fazenda de hoje e vai ajudar a construir a Fazenda de amanhã.

Existe uma frase do escritor Eduardo Galeano da qual gosto muito que diz que “a memória guardará o que valer a pena. A memória sabe de mim mais que eu e ela não perde o que merece ser salvo”. Essa é a ideia do nosso Centro de Memória: guardar o que vale a pena. Das antigas guias de IPTU aos livros contábeis, há muito aqui, fruto do trabalho de muita gente. Trabalho que vale muito a pena.

Que este Centro seja uma memória disso.

O Centro de Memória da Fazenda está aberto à visitação. Venha conhecer! Rua da Conceição, 100. De 9 às 16h. Agendamento pelo Portal de Serviços da Prefeitura: https://servicos.niteroi.rj.gov.br

Parceria – A Secretaria Municipal de Fazenda irá celebrar um convênio com o jornal A Tribuna para contribuir com o resgate histórico do Centro de Memória.

___________________________________________________________________

Agradecimentos – Primeiramente agradeço a confiança dos Prefeitos Axel Grael e Rodrigo Neves. Minha admiração por serem lideranças que valorizam e fortalecem o trabalho técnico porque entendem sua importância para uma cidade bem gerida para os cidadãos. Obrigada ainda ao Secretário das Culturas, Alexandre Santini, e ao Presidente da FAN, Fernando Brandão, por desenvolverem o Centro de Memória comigo; à Telma da Musas pela curadoria; à Secretária Dayse Monassa pela conservação e novo jardim; à Fernanda Couto do Depac por toda a restauração e cuidado com o prédio; ao Presidente da EMUSA, Paulo Cesar, pelos projetos de infraestrutura. Agradeço de coração a toda a equipe da Fazenda pelo profissionalismo e dedicação.