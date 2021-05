Marido de Paulo Gustavo publica foto de ‘Dona Hermínia’ em homenagem às mães

O médico Thales Bretas, marido do ator Paulo Gustavo, prestou uma homenagem às mães em seu perfil nas redes sociais neste domingo (9) usando uma foto do humorista vestido como a personagem Dona Hermínia, uma mãezona inspirada na própria mãe do artista.

Na imagem, Gustavo está com um dos filhos no colo, para quem dá uma mamadeira. No texto que acompanha a imagem, Bretas destaca a importância dele – a quem chamou de “pãe” – nos cuidados com os dois filhos do casal.

“As duas maiores mães da minha vida! A primeira é a maior do Brasil. Mas representou para mim um ‘pãe’ tão atencioso, carinhoso e dedicado. Na foto ele amamentava Gael no set de filmagem! Te amo PG!”, declarou

Reprodução de internet

Na publicação o médico homenageia ainda a sua mãe, Solange. “Como você foi sempre presente e amorosa todo o tempo comigo! Tenho certeza que deu tudo o que pode. Te amo!! Amo vocês para sempre!”, completou.

A personagem Dona Hermínia, a maior sucesso de Paulo Gustavo, foi inspirada em sua própria mãe dele, Déa Lúcia, que, ontem (8), agradeceu o carinho que tem recebido dos faz do filho.

Neste sábado (8) terminou a consulta pública para a alterar o nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para Rua Ator Paulo Gustavo. Mais de 34 mil pessoas participaram da consulta, sendo 90.2% (31.039) apoiando a mudança do nome da rua. O prefeito de Niterói, Axel Grael, irá dar continuidade ao processo nos próximo dias através de uma Mensagem Executiva para a Câmara de Vereadores solicitando a alteração no nome da rua.