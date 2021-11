Maricaenses poderão usar cartão Mumbuca nas vans da cidade

As vans que circulam na cidade de Maricá passarão a ter validadores de Bilhete Único e a aceitarão um novo “Cartão Mumbuca” especifico. O anúncio do Mumbuca Transporte foi feito pelo prefeito Fabiano Horta em sua rede social. De acordo com informações da prefeitura do secretário de transporte, Douglas Carvalho Paiva, todas as vans da Cooperativa Municipal de Transportes Alternativo de Maricá (Coomutram) terão os validadores, fornecidos pela Riocard e os aparelhos, que aceitarão o cartão Mumbuca, serão instalados já no começo de 2022.

Segundo o presidente da Coomutram, Alex Vasconcellos, toda a documentação necessária já está com a empresa, porém a pandemia fez atrasar o processo. “Isso já está previsto para final de janeiro. Todos contratos já foram enviados ao Riocard e estamos aguardando um retorno, do qual a pandemia atrapalhou bastante”. disse o presidente da Coomutran.

O validador vai aceitar o cartão do Riocard, num modo geral, e para quem é munícipe, utilizará o Mumbuca Transporte.