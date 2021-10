Maricaenses disputam no Campeonato Brasileiro de Tiro

O 14° Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco já tem data para começar: de 12 a 16 de outubro em Maricá. Serão várias categorias (infantil, cadete, juvenil e master) e as competições vão acontecer na sede da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTARCO), em Itapeba.

O campeonato marca a estreia de Nicole Miranda de 12 anos, Sofia Batista de 13 anos e Sofia Medeiros também com 13 anos, do projeto municipal Esporte Presente, da Secretaria de Esporte e Lazer.

“Os melhores arqueiros do Brasil moram e treinam em Maricá, então os olhares já estão voltados para a cidade. Tenho certeza que será mais um evento de sucesso e temos grandes chances de ficar com medalhas em Maricá”, declara o secretário Filipe Bittencourt.

A CBTARCO fica na Rua Ivone dos Santos Cardoso, 340 (antiga Avenida Um) – Itapeba.