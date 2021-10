Maricaense participa de 3ª Feira Integrada de São Gonçalo (FISG)

No dia 10 de outubro, às 20h, a FISG, Feira Integrada de São Gonçalo, receberá o lançamento do livro “No Alvo do Amor”, da escritora Bianca Baptista. A obra conta a história de Elisa, moça humilde, criada em uma comunidade do Rio de Janeiro.

Elisa, aos 24 anos, sonha em dar uma vida melhor para sua mãe que a criou com muito sacrifício. Ela cursa faculdade de moda e acredita que pode investir nesta carreira. De forma inusitada ela se vê diante de um convite imperdível, vinda de um CEO de uma grande empresa de joias e de publicidade nos EUA, soberbo, arrogante e prepotente. Fora de sua zona de conforto, longe de casa e absurdamente encantado, ele tenta conquistá-la a todo custo!

O livro é publicado sob o selo da Editora Serpentine e a 3ª edição da Feira Integrada de São Gonçalo (FISG) acontecerá no Partage Shopping São Gonçalo, entre os dias 8 e 12 de outubro e contará com a presença de autores e editoras de todo o Rio de Janeiro. O Shopping fica na Av. Pres. Kennedy 425, São Gonçalo, RJ.