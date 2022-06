Maricaense Marcus D’Almeida ganha ouro inédito

O atleta maricaense Marcus D’Almeida, de 24 anos, número seis no ranking mundial, conquistou neste domingo (26), pela primeira vez na carreira, a medalha de ouro em uma etapa da Copa do Mundo de Tiro com Arco. Ele venceu de virada, por 6 a 5, o sul-coreano sul-coreano Kim Je Deok – duas vezes ouro na Olimpíada de Tóquio, no Japão, ano passado – nesta manhã em Paris, na França.

“Eu me sinto ótimo”, disse o atleta visivelmente emocionado em depoimento à Federação Mundial de Tiro com Arco (World Archery). “Na Coréia, foi apenas um tiroteio que me manteve fora das finais. Ajustamos nossa mira nas últimas quatro semanas de trabalho”. “Este é o meu momento. Estou muito orgulhoso de onde estou”, completou D’Almeida.

Antes de chegar à disputa do ouro em Paris, o maricaense foi somando vitórias sobre outros campeões olímpicos. D’Almeida superou nas quartas o turco Mete Gazoz, ouro nos Jogos de Tóquio por 6 a 4. Depois, repetiu o placar ao ganhar do sul-coreano Oh Ji Hyek – ouro em 2012 na Olímpíada de Londres – nas semifinais.

A Copa do Mundo prossegue em outubro, com a a etapa de Tlaxcala, no México. Expoente brasileiro na modalidade, D’Almeida já havia conquistado prata inédita para o país, na etapa de Yankton, nos Estados Unidos, no ano passado. Na ocasião, o brasileiro perdeu a final para o sul-coreano Kim Woojin 7 a 3. Nos Jogos de Tóquio, D’Almeida finalizou na nona posição.

Foto: Reprodução Twitter/World Archery