Maricá volta a realizar castração de cães e gatos

A Coordenadoria de Proteção Animal de Maricá volta a abrir inscrições para castração de cães e gatos na cidade. A partir da próxima terça-feira (11/08), moradores de São José de Imbassaí poderão cadastrar seus bichinhos para receber o procedimento cirúrgico em dias e locais diferentes no bairro, sempre às 10h das terças-feiras.

No primeiro dia, as inscrições acontecem na Praça do Loteamento Manu Manuela. No dia 18, a equipe da coordenadoria estará na Igreja Evangélica Congregacional Cachoeiras de Maricá, que fica na área comercial do bairro. Já no dia 25 será a vez de quem mora no Loteamento 26 de Maio, com as inscrições na Igreja Deus é Fiel, que fica às margens do quilômetro 20 da rodovia RJ-106. O cadastro se encerra no dia 1° de setembro, na orla da Lagoa das Amendoeiras.

Em cada dia estão previstas 50 inscrições para cães e outras 50 para gatos. A coordenadora Milena Costa ressalta que no dia da inscrição os proprietários de cães deverão levar seus animais para avaliação clínica e coleta de sangue, enquanto os de felinos não precisarão levar os bichanos aos locais de inscrição.

“Ainda não é o dia da castração, que ocorrerá só em setembro. Após o exame, vamos marcar uma outra data para entregar os resultados e dizer se os bichinhos estão aptos ou não para a cirurgia”, explicou Milena, afirmando que outras informações serão dadas nos locais.

A coordenadora lembra ainda que os animais devem ter entre 5 meses e 6 anos de idade e que não serão realizadas cirurgias em cadelas no cio, prenhas ou em lactação. Além disso, animais braquicefálicos (como boxer, shith-zu, pug, gato persa e outros) também não poderão ser operados. Será feita a cirurgia de castração de dois animais por tutor, mas cadela será somente uma por CPF do responsável para que mais famílias sejam beneficiadas.

As senhas de inscrição serão entregues por ordem de chegada e os interessados, que devem ser maiores de 18 anos, deverão apresentar cópia dos seguintes documentos: cópia do comprovante de residência em Maricá, cópia da identidade e CPF, Número de Inscrição Social (NIS), cartão Mumbuca ou bolsa-família ou Benefício de Prestação Continuada (BCP), ou outro comprovante de rendimento mostrando preferencialmente renda familiar até 3 salários mínimos.

O projeto é destinado principalmente às pessoas que não têm condições de arcar com os custos de cirurgias de retirada do aparelho reprodutor das fêmeas ou extração dos testículos dos machos numa clínica veterinária particular.