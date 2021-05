Maricá volta a distribuir máscaras para a população

Neste último fim de semana, a Prefeitura de Maricá distribuiu cerca de 640 máscaras de proteção contra a contaminação pelo novo Coronavírus na orla da praia de Amendoeiras (em São José de Imbassaí), Araçatiba e o Parque Nanci. A ação, realizada por equipes do Comitê de Defesa dos Bairros (CDB) – vinculado à Secretaria de Participação Popular, Direitos Humanos e Mulher –, ocorre no primeiro fim de semana após a publicação do novo decreto de combate à pandemia da Covid-19, seguindo a orientação do prefeito Fabiano Horta.

De acordo com um dos coordenadores do CDB, Thyago Hammes, o objetivo desta ação é chamar atenção da população para o momento que ainda é delicado, mesmo com as medidas restritivas sendo flexibilizadas.

“A pandemia ainda não acabou, esse não é o momento de se aglomerar, não é o momento de andar sem máscara. Estamos em uma corrida entre a vacina que avança a passos demorados em todo o país e, do outro lado, o vírus que vem ceifando milhares de vidas diariamente. É importante que todos entendam o momento que estamos vivendo, e que o uso correto da máscara salva vidas”, reforçou Thyago.

A aquisição e distribuição de máscaras aos órgãos municipais é feita pela Secretaria de Assistência Social, sendo essas entregas a partir das unidades do Centro de Referência em Assistência Social (Cras), do Centro de Referência Especial em Assistência Social (CREAS) e outros espaços. O secretário Jorge Castor revelou que a receptividade da população é muito boa e que ainda há um grande número de máscaras a ser distribuído.

“Muita gente que foi abordada nas ruas já usava máscara, o que é um sinal de que nossa população está mais consciente com relação a seu uso. Temos uma preocupação constante em manter a disponibilidade dessas peças para que não faltem, já que é uma demanda constante”, ressaltou, lembrando que a distribuição deve ser retomada nesta semana em locais ainda a serem definidos.