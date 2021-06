Maricá vence Sampaio Corrêa e se classifica para as semifinais do 1º turno da Série A2 do Estadual

A equipe do Maricá venceu o confronto contra o Sampaio Corrêa, de Saquarema, e conseguiu se classificar para as semifinais da Taça Santos Dumont, o primeiro turno do Campeonato Carioca da Série A2, a segunda divisão estadual. Jhonathan Chula foi o autor do gol da vitória da equipe por 1 a 0 em jogo realizado na tarde deste sábado no Estádio Alzirão, em Itaboraí.

Com a vitória, o Maricá ultrapassou o próprio Sampaio Corrêa na classificação do Grupo B com 10 pontos, mesma pontuação do líder Audax, mas perdendo a liderança pelo critério de saldo de gols (6 a 1).

O adversário na semifinal será o Artsul, de Nova Iguaçu, que terminou na liderança do Grupo A com 11 pontos. O confronto entre os dois será em jogo único a ser realizado no próximo sábado às 15 horas. Por ter tido a melhor campanha, a equipe da Baixada será a mandante do duelo.

Após a partida, o jogador Rafael França falou com a Maricá TV, canal oficial do clube, comemorou o resultado e a classificação.

“Estou muito feliz com o resultado e mais ainda com a classificação. O nosso objetivo maior é o acesso e nós demos esse primeiro passo. Estamos motivados e essa partida vai nos dar mais gás e força na semifinal”, falou o atleta, eleito pela torcida como o melhor em campo.