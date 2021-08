Maricá vai vacinar adolescentes com comorbidades

A Secretaria de Saúde de Maricá anunciou que vai retomar a vacinação de primeira dose por idade a partir da segunda-feira (2). Assim as pessoas com 33 anos ou mais será imunizadas. Além disso, na primeira semana de agosto a cidade também vai vacinar os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades e deficiências permanentes.

Para imunizar os adolescentes será aplicada a vacina da Pfizer, única aprovada pela Anvisa para a faixa de 12 a 17 anos com comorbidade. A aplicação acontecerá exclusivamente em dois pontos: na Escola Especial Rynalda Rodrigues da Silva, localizada na Rua Vereador Luís Antônio da Cunha, no Centro e em Itaipuaçu, na Escola Marquês de Maricá, na Rua 83, no horário das 09h às 16h, onde são aplicadas segunda doses dos imunizantes e também a vacina contra a gripe (Influenza).

“Como nas comorbidades teremos menores de idade, é preciso que a parte documental deles esteja muito clara. Até porque deverá ter um responsável que deverá apresentar um documento de identificação desses menores. Também precisa ter em mãos um comprovante de residência”, explica a secretária de Saúde do município, Solange Oliveira.

Calendário de vacinação

Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades: Escola Especial Rynalda Rodrigues da Silva, localizada na Rua Vereador Luís Antônio da Cunha, no Centro e em Itaipuaçu, na Escola Marquês de Maricá, na Rua 83 (ao lado do Posto de Saúde Santa Rita). Documentos necessários: Documento com foto do menor, comprovante de residência, cartão SUS, CPF, documento de identidade do responsável.

02/08 – Pessoas com 33 anos ou mais

03/08 – Pessoas com 32 anos ou mais

04/08 – Pessoas com 31 anos ou mais

Pontos de vacinação: USF Jardim Atlântico; USF Chácaras de Inoã; USF Marinelândia; UVV (Unidade Volante de Vacinação) do Centro Administrativo de Itaipuaçu; UVV Aeroporto de Maricá;



Segunda a sexta-feira, das 09h e 16h.